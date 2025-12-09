泰柬邊境戰火重燃！和平協議簽署不到2月成廢紙 雙方互控對方先開火

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

泰國與柬埔寨在美國總統川普（Donald Trump）的調解下，於今年10月26日在馬來西亞首都吉隆坡（Kuala Lumpur）簽署和平協議，沒想到泰國在11月10日突然宣布暫停履行協議，兩國於7日更爆發軍事衝突，戰火仍持續至今（9）日凌晨。

泰國與柬埔寨於7日更爆發軍事衝突，戰火仍持續至今日凌晨。（圖／達志影像）

根據泰國媒體《民族報》（The Nation）的報導，泰國第2軍區指控柬埔寨部隊在今日凌晨4時50分發動新一輪攻擊，使用BM-21「冰雹」火箭砲向泰國邊境的4個地點發射火箭彈。泰方聲明強調，泰軍是依據交戰規則被迫反擊，目的是爲了消除威脅、終止火力，並保障邊境社區居民的生命財產。

路透社報導指出，柬埔寨國防部表示，自周一以來已有9名平民喪生，20人重傷；泰國方面也有3名士兵在襲擊中死亡，29人受傷。

柬埔寨官方通訊社「柬埔寨新聞社」（AKP）在9日清晨的新聞稿中控訴，泰國軍隊整夜對柬埔寨主權領土持續攻擊，地點位於菩薩省（Pursat）威烏汶縣（Veal Veng）的「Thmar Da」軍區第5區域。

柬埔寨國防部發言人索切塔（Maly Socheata）中將重申，柬埔寨國防部和武裝部隊完全尊重並執行政府的決定，將依據國際法尋求和平解決。她同時表示，柬埔寨已準備好捍衛國家主權、領土完整及人民安全，絕不允許任何國家非法侵犯領土。索切塔另指控泰國部隊在9日清晨的攻擊中施放了有毒煙霧。

針對近日衝突，雙方皆指責是對方率先開火，泰國第2軍區指控，柬埔寨部隊於7日下午2時16分向泰國東北部四色菊府（Si Sa Ket）開火，造成2名泰國士兵受傷，泰軍被迫依程序還擊；柬埔寨發言人索切塔則稱，泰國部隊約在8日凌晨5時04分攻擊了柏威夏省（Preah Vihear）的柬埔寨陣地。

針對泰柬兩國重啟武裝衝突，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）8日已透過發言人表達深切關注，呼籲雙方應充分利用現有的對話機制，以尋求持久且和平的解決方案。



