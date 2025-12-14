泰柬邊境持續交火！阿努廷駁斥川普停火說法 強調：持續防衛國土

泰國總理阿努廷明確表示軍事行動將持續進行。 圖：翻攝自 騰訊網 新民晚報

[Newtalk新聞] 泰國總理阿努廷 13 日公開否認美國總統川普所稱的泰柬停火協議，強調兩國從未就停火達成任何共識，並直言「泰國難道還要聽其他人的話嗎？」阿努廷同時表示，泰國軍方將持續採取行動，直到邊境威脅被完全排除。

根據《曼谷郵報》報導，川普 13 日宣稱，泰國與柬埔寨已同意停火，並稱泰國士兵在邊境遭地雷炸傷的事件屬於意外。他表示，已分別與阿努廷及柬埔寨總理洪瑪內通話，雙方皆承諾停止交火。

柬埔寨政府同日也聲稱，雙方已在馬來西亞與美國的監督下達成停火協議，並預計於當地時間 13 日晚間 10 時生效。然而，實際情況顯示，泰柬邊境衝突截至 14 日仍未平息。

阿努廷指出，泰國的所有軍事行動皆出於捍衛國家主權與保障人民安全的必要，若柬埔寨未停止敵對行動，泰國將持續防衛行動，不會退讓。

阿努廷 13 日在黎逸府出席一名於邊境衝突中殉職士兵的葬禮時表示，「根本沒有討論任何停火事宜。」阿努廷談及12日晚間與川普通話內容時指出，「那只是單純的資訊交換。泰國必須履行保衛主權和民眾的職責。」阿努廷進一步反駁川普先前在社群媒體上的聲明，堅持雙方並未就停止戰鬥達成任何約定。

泰柬邊境 13 日戰事持續升溫。泰國當局通報，柬埔寨軍隊在烏汶府及四色菊府發動新一波攻勢，造成 4 名泰國士兵死亡、 6 名平民受傷。阿努廷質疑外界所稱停火的真實性，並指出，柬方當天清晨動用 BM-21 火箭砲攻擊平民區，導致嚴重傷亡與斷肢悲劇。

針對川普在 Truth Social 平台宣稱雙方已同意「停止一切射擊行為」，並將路邊爆炸事件形容為意外，阿努廷予以強烈駁斥，「 BM-21 火箭砲落在平民區域，到了這種地步，泰國還需要聽別人的話嗎？」

