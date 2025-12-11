泰柬邊境持續戰鬥 川普將與兩國領導人通話

柬埔寨和泰國邊境今天(11日)持續爆發新衝突，在擁有數百年歷史的寺廟附近可以聽到戰鬥聲，而美國總統川普(Donald Trump)計畫即將與這兩國領導人通電話。

官員表示，已至少15人在這場重新燃起的邊境衝突中喪命，其中包括泰國士兵和柬埔寨平民。

超過50萬人，其中大部分在泰國，已經逃離了戰鬥機、坦克和無人機交戰的邊境地區。

這兩個東南亞國家對其長達800公里的邊境界線存在爭議，該邊界是在殖民時期劃定，雙方都聲稱對沿線一些歷史悠久的寺廟擁有主權。

本週的衝突是自7月份持續5天的衝突以來最致命的一次。當時的衝突造成了數十人死亡，後來在川普的干預下，雙方達成了一項脆弱的停火協議。

這位美國總統表示，他預計將在今天與泰國和柬埔寨領導人通話，要求兩國停止衝突。

川普10日在白宮向記者表示：「我想我預定明天和他們通話。」

雙方均指控對方重新點燃戰火，根據法新社對官方數據的統計，衝突在泰國和柬埔寨兩國均已蔓延至5個省份。