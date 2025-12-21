泰柬邊境沖突：逾50萬平民流離失所
（德國之聲中文網） 柬埔寨內政部周日（12月21日）發表聲明稱，過去兩周內，泰柬邊境爆發的激烈交火已造成超過 51.8萬名柬埔寨人流離失所。聲明指出，平民為躲避泰方的火炮和空襲，被迫撤離家園和學校，正面臨“嚴重的生存困境”。
與此同時，泰國方面也報告稱，沖突導致約40萬泰國平民受到影響，其中超過20萬人目前仍生活在避難所中。據官方統計，本輪爆發於12月7日的交火已造成泰國至少22人死亡，柬埔寨至少19人死亡。雙方不僅動用了坦克和重型火炮，還頻繁使用無人機甚至戰機進行空襲。
特朗普調停努力受挫：泰柬“脆弱和平”背後的外交拉鋸
值得關注的是，美國總統特朗普近期對泰柬邊境沖突傾注了極高的政治外交熱情，並多次在公開場合及社交媒體上將其列入自己任內“已解決的戰爭清單”，試圖以此展示其“和平締造者”的形象。這種調停努力在今年10月達到了高潮，在特朗普的強力促成下，泰柬兩國領導人在吉隆坡簽署了《和平協議聯合聲明》。為了確保協議的執行，特朗普甚至將其作為向兩國提供新貿易協議的交換條件，試圖通過經濟激勵與外交壓力並行的“交易型外交”來穩定東南亞局勢。
然而，這一由外部力量強力推動的和平進程在現實面前顯得極其脆弱。進入11月後，幾名泰國士兵在邊境巡邏時因觸雷受重傷，曼谷方面隨即指責柬方在爭議地區埋設新地雷，違反了和平協議，並據此單方面宣布暫停執行該協議，導致局勢再度惡化。
盡管12月初特朗普曾高調宣稱雙方已在他的斡旋下達成了一項新的停火協議，並對和平前景表示樂觀，但這一說法很快遭到了曼谷方面的公開否認。泰國政府明確表示，雙方並未就停火達成共識，和平的前提必須是柬方首先停止軍事挑釁。面對目前的僵局，美國外交團隊仍在做最後的努力，國務卿盧比奧（Marco Rubio）上周五發表談話，強調華盛頓正與多方保持密切溝通，並表示希望雙方能夠以周一的東盟外長會為契機，在周二前達成一份真正具有約束力的停火協議。
東盟外長特別會議：最後的和平契機？
應馬來西亞（2025年東盟輪值主席國）邀請，東盟外長特別會議將於本周一（12月22日）在吉隆坡舉行。這場沖突的焦點始終圍繞著擁有900年歷史的柏威夏寺（Preah Vihear）及其周邊約4.6平方公裡的爭議領土。盡管海牙國際法院曾在2013年判定該地區主權歸屬柬埔寨，但今年5月的一起士兵死亡事件再次點燃了局勢。
馬來西亞總理安瓦爾已分別與泰國代總理阿努廷和柬埔寨首相洪瑪奈通電話，敦促雙方秉持“對話與相互尊重的精神”。然而，曼谷方面態度依然強硬，強調停火必須建立在“泰國軍方對地面局勢的評估”之上，並要求柬方先宣布停火。
目前，國際社會正密切關注吉隆坡會議能否產生實質性的協議，以阻止這場東南亞近年來最嚴重的邊境危機進一步擴大。
作者: 德聞
