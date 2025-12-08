泰柬邊境清晨爆發激戰一泰兵陣亡 泰軍出動F-16戰機空襲柬埔寨

泰國與柬埔寨邊境8日清晨再度爆發嚴重軍事衝突，一名泰國士兵不幸陣亡，另有4至8名士兵受傷，泰軍隨即出動F-16戰機對柬埔寨多處陣地發動空襲。 圖：翻攝「X」@Wutaigo

[Newtalk新聞] 馬來西亞媒體《8tvnews》報導，泰國與柬埔寨邊境今天（8日）清晨再度爆發嚴重軍事衝突，一名泰國士兵不幸陣亡，另有4至8名士兵受傷，泰軍隨即出動F-16戰機對柬埔寨多處陣地發動空襲；柬軍僅採取防禦姿態，未發動還擊。

泰國陸軍發言人證實，衝突發生於烏汶府及四色菊府邊境地區，清晨約2時許，柬軍率先向泰軍開火，導致泰方傷亡慘重。泰軍為壓制攻勢，迅速調派戰機轟炸柏威夏省及奧多棉吉省的柬埔寨軍事目標，包括塔莫安通寺及柏威夏寺周邊陣地。泰國第二軍區表示，已有約3萬5千名邊境居民撤離至安全地帶，避免進一步傷亡。

柬埔寨國防部發言人則強烈否認開火指控，反駁泰軍於清晨使用坦克及重型武器攻擊柏威夏及奧多棉吉省邊境，強調衝突已導致數百年歷史寺廟周邊槍聲四起，數名村民逃往安全區。柬方透過既有聯絡機制呼籲泰國立即停火。

雙方互控違反7月達成的停火協議。事實上，當地在7日下午已發生小規模交火，造成2名泰兵輕傷。

泰國與柬埔寨目前這一輪嚴重衝突的導火線，表面上是「邊界劃分爭議與軍事挑釁」，但核心仍是兩國爭奪了超過一個世紀的「柏威夏寺（Preah Vihear Temple）周邊領土主權」以及附近約4.6平方公里的未定界區域。今年7月曾爆發5天衝突，釀成43人死亡、逾30萬人流離失所。目前衝突交火點集中在柏威夏寺、塔莫安通寺及奧多棉吉省的「翡翠三角」一帶。

