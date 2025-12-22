泰柬邊境煙硝 民生經濟冷颼颼

泰國與柬埔寨這個月初邊境衝突以來，已有超過70萬人逃離家園。戰火造成兩國人民陷入安全危機，最直接的影響不外乎就是民生經濟。在柬埔寨，衝突效應重創旅遊業，當地的觀光重鎮暹粒，旅遊訂單大量取消，街道冷清。而在泰國距離邊境僅數十公里的農村地區，原本正值收割季節的甘蔗、橡膠與稻田，如今因為衝突逐漸荒廢。許多當初被迫撤離的農民，為了生計，不顧生命危險返回家園。

在距離泰柬邊境僅數10公里的農田裡，曾經綠意盎然的甘蔗、橡膠與稻作，如今逐漸荒廢，大片田地幾乎無人耕作。

廣告 廣告

被迫撤離農民：「我們種橡膠樹，今年本來是割膠最好的季節，但現在因為戰亂沒法收割，橡膠都乾枯了 ，雖然避難所條件不錯，但我知道回家後今年肯定沒收入了，我只能等到明年了。」

自從這個月7號，泰柬邊境爆發新一輪衝突以來，已有超過70萬人逃離家園，在泰國，武里南府邊境村莊許多家庭被迫撤離，但12月原本是當地最繁忙的收割季節。為了生計，不少農民冒著生命危險返回家園查看情況，然而泰國與柬埔寨政府都證實，邊境武裝衝突至今仍未停歇。

記者 與 農民：「衝突爆發之後你有回去看看嗎，我丈夫已經回去了，返回那裡危險嗎，這絕對很危險。」

泰國農民生計受到嚴重威脅，而在柬埔寨，原本仰賴觀光業支撐的地方經濟，同樣陷入低潮。暹粒省街道冷清，商店門可羅雀。

飯店經理 羅斯：「自從邊境衝突爆發以來，暹粒的旅遊業受到嚴重打擊，歐洲和亞洲的遊客不斷取消預訂。」

旅遊業是柬埔寨四大經濟支柱之一，去年約占GDP的9.4%。其中，享譽全球的吳哥窟，其門票收入與相關產業收益，對古蹟維護至關重要。業界警告，若衝突持續延燒，恐怕帶來觀光收入下滑，和文化遺產保護的資源減少的雙重衝擊。東南亞國協22號在馬來西亞召開會議，目標是討論出對策，阻止泰柬衝突升級。

更多 大愛新聞 報導：

泰國父親節 清邁慈校慈善義賣會

泰馬校際人文交流 滿嘎拉慈濟村洋溢笑語

