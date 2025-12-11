泰柬邊境衝突再升級 逾50萬民眾被迫離家

泰軍8日以F-16戰機及無人機攻擊，柬埔寨多處建築冒出濃煙。距離邊境20公里的桑隆鎮空無一人、商店關閉，當地居民被迫離開家園，許多家庭帶著牲畜和必需品逃往臨時避難所。

柬埔寨桑隆鎮商店老闆伊昂表示，「今天是第3天衝突，泰國F-16轟炸我們鎮上兩個地方，一個是軍事基地，一個在這附近。」

流離失所百姓殷貝說：「戰爭打成這樣我們百姓真的很痛苦，我有個寶寶所以我很煎熬，我很希望這戰爭可以盡快結束。」

泰柬邊境再度交火釀10死 兩國長期衝突原因為何？

這是泰國與柬埔寨邊境爭議引發的新一波武裝衝突，之所以會在美國總統川普於7月斡旋停火並促成後如此迅速地再度爆發，來自於7日一支泰國工程隊在爭議邊界區修建通路時，據泰軍表示遭到柬埔寨軍隊開火，造成2名泰國士兵受傷；美國總統川普表示要打電話讓雙方停止敵對行動。

廣告 廣告

川普表示，「我認為我們要安排明天通話，跟泰國與柬埔寨，我覺得我可以讓他們別再打下去。」

教宗也呼籲立即停火、雙方重啟對話。然而雙方互不信任，英國廣播公司《BBC》分析指出，川普7月促成的停火協議本就脆弱不堪，泰國當時因關稅壓力才同意停火，而柬埔寨則希望外部介入以彌補實力劣勢。如今衝突再起，泰國外交部10日表示現在不是對話的時機，目前無法接受任何第3方國家的調解。柬埔寨領導層的動機則更難捉摸，前總理洪森在幕後影響兒子、現任總理洪馬內的決策，也曾因干預邊境爭端而惹怒泰國民眾。

更多公視新聞網報導

泰柬會談後同意無條件停火 川普稱是因為他介入調停

泰柬已釀35死20萬人撤離 雙方赴大馬談停火談判

馬來西亞首相親自見證 泰、柬兩國同意午夜起無條件停火

