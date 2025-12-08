泰柬邊境衝突再起! 專家分析雙方實際軍力對比：相差超過3倍

雖然雙方代表已經簽署停火協議，但泰國與柬埔寨兩國近期又因邊境問題爆發武裝衝突，截至目前為止已經造成泰國方面 1 死 4 傷。圖為泰柬雙方代表簽署停火協議。 圖 : 翻攝自牛彈琴

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨於當地時間 7 日再次在邊境地區爆發武裝衝突，雙方也相互指責對方率先違反停火協議，東南亞地區的緊張局勢也持續升溫。有專家針對泰柬兩方的實際軍力進行對比，強調泰國在軍事層面大幅領先柬埔寨，相關比較結果也引發大量網友爭相討論。

《騰訊網》國際專欄作者「世界調研室」發布文章指出，當地時間 7 日下午，泰國與柬埔寨再次於邊境地區爆發衝突，雖然雙方已於同日停止開火，但柬埔寨方面疑似在 8 日清晨 5 點又開始使用輕型武器朝泰國方向射擊，雙方再次開始交火。「世界調研室」引用泰國軍方發布的聲明稱，截至目前為止，雙方的衝突已經導致 1 名泰國士兵死亡、 4 名士兵受傷，泰國方面則出動包含 F-16 戰機在內的各式武力，對柬埔寨發起打擊。

泰國與柬埔寨邊境8日清晨再度爆發嚴重軍事衝突，一名泰國士兵不幸陣亡，另有4至8名士兵受傷，泰軍隨即出動F-16戰機對柬埔寨多處陣地發動空襲。 圖：翻攝「X」@Wutaigo

「世界調研室」也引用《路透社》以及國際戰略研究機構聯合發布的「 2025 年軍事力量對比」報告書，對泰國與柬埔寨的實際軍力進行對比。其中，泰國與柬埔寨的軍費開支分別為 57.3 億與 13 億美元 ( 折合新台幣分別為 1784.13 億元以及 404.78 億元 )，差距超過 3 倍。現役武裝人員數量方面，泰國有約 36 萬名現役士兵，柬埔寨則僅有 12 萬 4,300 人，差距也十分懸殊。

至於作戰武器的部分，泰國擁有 2,115 輛裝甲車、 2,642 門火砲、 229 架戰鬥機以及 32 架直升機；柬埔寨方面則僅有 567 輛裝甲車、 486 門火砲、 15 架戰鬥機以及 26 架直升機。

柬埔寨空軍老舊的米格-21 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 北回歸線攻略

「世界調研室」指出，雖然柬埔寨也部署了俄羅斯製造的 BMP-3 步兵戰車，但泰國方面除了美製 F-16 戰機外，也已將瑞典製造的「鷹獅」戰機、各式無人機以及美製史崔克裝甲車等各式武器投入使用，具有較大的戰力優勢。

許多網友也針對泰柬兩國的軍事實力差距發表看法，認為導致兩國軍事實力差距極大的主要原因，與兩國的實際經濟情況有關。其中一名網友表示，與泰國相比，柬埔寨的實際經濟情況較為嚴峻，強調柬埔寨當局可動用的國防預算資金遠不如泰國方面寬裕。

