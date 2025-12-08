泰柬邊境衝突再起 已致泰軍1死、3.5萬民眾撤離

法新社報導，泰國軍方表示，泰國今天(8日)向鄰國柬埔寨發動了空襲，雙方就兩國爭議邊界爆發最新一輪戰鬥互相指責。這次衝突已經導致一名泰國士兵喪命。

泰國軍方發言人溫泰(Winthai Suvaree，又譯文泰)在一份聲明中表示，在柬埔寨軍隊今天清晨於烏汶府(Ubon Ratchathani)向泰軍開火後，「軍方接獲通報，泰軍受到支援火力攻擊，導致1名士兵喪生，還有4人受傷」。

溫泰還表示，泰國已開始「使用飛機空襲多個地區的軍事目標」，以壓制柬埔寨軍隊的攻擊。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達(Maly Socheata)表示，泰軍今天清晨在普里維希省(Preah Vihear)和奧多棉吉省(Oddar Meanchey)邊境地區對柬埔寨軍隊發動攻擊，指控泰方「以坦克向塔莫尼通寺(Tamone Thom Temple)及普里維希神廟(Preah Vihear temple)附近的其他地區多次開火」。

她表示，柬埔寨沒有報復。

路透社則報導，柬埔寨仍具影響力的前總理洪森(Hun Sen)，今天敦促柬埔寨軍隊對他所謂的泰軍侵略行為保持克制，他稱泰軍正試圖挑起報復反映。

這位身為現任總理洪馬內(Hun Manet)父親、且曾長期統治柬國的前領導人，在臉書發文表示：「應對的紅線已經設定。我敦促軍方各級指揮官對所有軍官和士兵進行相應的教育。」

法新社報導，柬埔寨烏杜敏契省(Oddar Meanchey)政府的一名發言人表示，據報在有數百年歷史的塔莫尼通寺與塔拉貝克古寺(Ta Krabei)地區發生槍擊事件，還有「一些居住在邊境附近的村民正逃往安全地帶」。

泰國第二軍區發布聲明表示，自從爆發新一輪戰鬥以來，泰國已從與柬埔寨接壤的邊境地區撤離了約3萬5,000人。

雙方在7日通報了短暫的小規模衝突，泰軍表示這造成2名士兵受傷。

今年夏季，泰柬之間發生了為期5天的衝突，在停火協議生效前造成了43人死亡，約30萬人流離失所。(編輯:王志心)