泰柬邊境衝突可望停火？泰國外長：雙方周三會面、重啟談判

泰國外交部長希哈薩12月22日在馬來西亞吉隆坡召開記者會，宣布泰國與柬埔寨將重啟停火談判。路透社



泰國外交部長週一（22日）宣布，泰國與柬埔寨的國防官員將在週三（24日）會面，討論如何重啟雙方的停火談判，以結束目前這場近數十年來規模最大的雙方邊境衝突。

到馬來西亞吉隆坡參加東南亞國協（ASEAN）外長會議的泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow），在吉隆坡的記者會上宣布這項安排，表示泰國極為歡迎重啟停火談判。

希哈薩表示，敲定停火需要花多久時間談就花多久時間談，泰國希望能夠敲定的是有具體詳細執行方案，能夠達成真正持久停火的作法。

他表示，為了達成停火，必備條件之一是清除泰柬邊境上的地雷。

希哈薩說，這次的談判是泰國與柬埔寨的雙邊事務，美國並未介入，泰柬雙方將共同解決問題。他補充說，中國雖然也是相當重要的夥伴，但這件事只能由泰柬雙邊協議來達成。

國防官員的談判將在泰國莊他武里府（Chanthaburi）的泰柬邊境上進行。該地位於泰國東南、柬埔寨西部，與位於柬埔寨北部的雙方激戰區有一定的距離。

