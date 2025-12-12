泰柬邊境衝突已釀至少20死 泰總理阿努廷證實將與川普通話

泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）證實，將於12日晚間與美國總統川普（Donald Trump）通話，討論泰柬邊界衝突解決方案。兩國軍事對峙已持續5天，造成至少20人死亡、近200人受傷。

川普將與阿努廷通話，商討泰柬邊境衝突解決方案。（圖／美聯社）

自川普10月斡旋的和平協議破裂後，估計已有60萬人在泰柬邊境兩側流離失所。根據柬埔寨《高棉時報》報導，泰軍12日凌晨對柬埔寨3個省份發動新攻勢。

而柬埔寨國防部則是在臉書發文駁斥泰軍指控，否認使用外國僱傭兵操作自殺式無人機攻擊泰國境內目標的說法，稱其為「假新聞」。

柬方同時否認準備發射中國大陸製造PHL-03飛彈的指控。美國軍方資料顯示，PHL-03為車載式多管火箭炮，射程70至130公里；而柬埔寨現有的BM-21蘇聯設計多管火箭炮射程僅15至40公里。柬埔寨國防部要求泰方停止散佈虛假消息，指控泰國企圖轉移對其違反國際法行為的注意力。

泰柬衝突持續第5天，至少造成20人喪生、近200人受傷。（圖／美聯社）

川普10日承諾將與兩國領導人接觸，表示認為「可以讓他們停止戰鬥」。白宮發言人李威特（Caroline Leavitt）11日表示，川普尚未與泰柬領導人通話，但政府正在最高層密切關注並積極參與此事。

泰國外交部長普昂克喬（Sihasak Phuangketkeow）12日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，為川普與阿努廷的對話做準備。西哈薩克向盧比歐表達泰國致力於和平解決的立場，強調可持續和平需要實際行動和真誠承諾支撐。盧比歐確認美國已準備建設性促進和平。

與此同時，總理阿努廷11日決定提前解散議會，但表示不會影響邊境衝突處理。此舉源於其領導的泰國驕傲黨與議會最大黨團反對黨人民黨關係破裂。泰國國王瑪哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已批准解散議會，泰國必須在45至60天內舉行全國大選。

