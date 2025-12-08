泰柬邊境衝突急遽升溫！轟炸畫面曝光

▲泰柬邊境衝突再度升溫，泰國指控柬埔寨開火，柬埔寨反指泰國違反和平協議，並公布轟炸畫面。（圖／翻攝自柬中時報）

[NOWnews今日新聞] 泰國與柬埔寨邊境衝突再起！泰國軍方指控，柬埔寨軍隊今（8）早向泰國邊境烏汶府（Ubon Ratchathani）多處開火，造成1名泰國士兵死亡、4人受傷。柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）則表示，泰軍在柬境內多個省份發動攻擊。柬埔寨媒體則釋出泰軍空襲和小學生逃竄的畫面。

根據泰國媒體民族報報導，泰國皇家陸軍發言人蘇瓦里（Winthai Suvaree）少將在陸軍總部公佈了最新的傷亡人數，目前官方確認有一人死亡，另有一人死亡未經證實，此外還有八名士兵受傷；泰國陸軍指出，柬埔寨軍隊於凌晨5點在崇安馬山口（Chong An Ma Pass）地區向泰軍陣地開火，造成一人死亡，四人受傷。隨後，邊境其他地點的衝突導致又有四名泰軍士兵受傷。

蘇瓦里認為，柬埔寨很明顯已經準備好了軍事行動、重型武器和火力支援系統，意圖攻擊泰國境內的多個目標。痛批柬埔寨屢次違反停火條件，並使用地雷攻擊泰國軍隊，這些最新攻擊凸顯了柬埔寨對泰國的敵對意圖。

根據柬中時報報導，柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）反擊，泰國軍隊自今日凌晨起在多個地區對柬埔寨軍隊發動密集攻擊，使用火力包括手槍、機槍、迫擊炮、坦克與F-16戰機，部分攻擊更波及平民區，造成多人受傷及房屋被燒毀。

蘇潔達聲稱柬埔寨完全沒有任何反擊，但泰國陸軍第二軍區指控柬軍使用BM-21火箭彈，落入武里南府班瓜縣民宅區域內，目前尚未接獲死傷報告

蘇潔達指稱，自今日清晨5時04分起，泰軍在安塞地區、Ta Muen Thom古寺、柏威夏寺、三角地區、Ta Krabei古寺等多點向柬方發動攻擊，包括多次從安塞地區附近向柬方發射手槍與機槍子彈，累計近兩百發；泰軍使用MT60迫擊炮與機槍持續射擊；出動坦克向Ta Muen古寺區域推進並實施攻擊；以155mm火炮、坦克及各類火力向多個目標實施覆蓋式攻擊；大量施放毒煙至骷顱山及柏威夏寺方向。

蘇潔達批評泰軍軍事行動，已違反今年10月26日柬泰兩國總理在美國總統川普和東盟輪值主席安華見證下，簽署的和平協議內容。

柬埔寨媒體頻頻釋出宣稱是泰軍攻擊的畫面，可看到山谷爆炸後濃煙竄起，以及泰柬邊境小學生在雙方衝突第一時間，被迫奔跑和騎車逃離的畫面。

