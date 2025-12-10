泰柬邊境衝突擴大 雙方互控砲擊平民區

（中央社曼谷/金邊9日綜合外電報導）泰國與柬埔寨之間激烈的邊境戰鬥今天進入第2天，並擴散至新的戰線。兩國相互指控對方砲擊平民區，曼谷當局更矢言將繼續計畫中的軍事行動。

隨著泰柬兩國相互指責對方挑起8日再起的衝突，目前尚不清楚由美國總統川普於7月斡旋達成的脆弱停火協議，該如何、或者是否能夠獲得挽救。

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）的一名高階幕僚今天晚間告訴路透社，柬國「隨時準備好談判」，但泰國外交部長受訪時表示，他看不到任何談判的可能性，並補充說當前局勢不利於第三方調解。

泰國軍方表示，泰國戰車向一個被柬埔寨軍隊用作武器儲存區的邊境賭場綜合設施發射砲彈，同時戰機也連續第2天對空軍所稱的戰略軍事目標進行空襲。

泰國已明確表示，泰方意圖是削弱柬國發動攻擊的能力。一名高階將領昨天表示，軍方的目標是「在未來很長一段時間內，癱瘓柬埔寨的軍事能力」。

柬埔寨國防部表示，柬軍今天別無選擇，只能採取防禦行動，並指控泰國用砲彈「無差別且殘酷地針對平民住宅區」，但曼谷方面駁斥了這些指控。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透過聲明呼籲兩國立即停止敵對行動，並恢復執行10月峰會時，在川普見證下同意的降溫措施。

這次的戰鬥是自7月以來最激烈的一次，當時雙方進行了為期5天的火箭與重砲交火，是兩國近代史上最嚴重的衝突，造成至少48人喪生、30萬人流離失所，直到川普介入斡旋停火。（編譯：李佩珊）1141210