泰柬邊境衝突白熱化 平民區陷恐慌

泰國與柬埔寨 邊境衝突持續升溫，激烈交火已進入第3天，戰線延燒至平民區，兩國互控對方 無差別砲擊。泰國官員指出，在這波最新的衝突中，泰柬雙方 至少有10人喪生，包括4名柬埔寨的高階軍官、和兩國平民。根據法新社報導，兩國 逃離邊境 交戰地區的老百姓，流離失所、只能暫且安身在 臨時避難所內，但還是會不斷聽到砲彈的爆炸聲，大家幾乎都提心吊膽、夜不成眠。為了守衛家園，儘管大家內心也是害怕，泰國有村長義勇率隊，自願留守村莊，避免家園在亂局中，遭到匪徒劫掠。

NS84218421泰國邊境撤離民眾楚絲里：「我希望衝突趕快結束，我希望這是最後一場戰爭，徹底結束這一切吧。」

NS 83CA4P4泰國與柬埔寨激烈交火，衝突爆發進入第3天，位於兩國邊境地區，急忙逃命的民眾，只能趕緊湧入臨時避難所、席地而睡，但大家心中，都十分驚慌害怕。泰國農民莫恩塔努：「我的感覺，和上次戰火爆發時一樣，我很擔心 第1晚我都沒睡著，我壓力很大，希望他們趕緊結束這件事。」

83CA4P4儘管柬埔寨軍方強調，火箭炮只瞄準泰國的軍事地區，8488但泰國指控，柬埔寨的砲彈，明明擊中許多泰國民房，危及無辜百姓的寶貴生命。泰國邊境留守村民米特恩加塔：「我們留在這裡 是為了村子，不是為了我們自己，我也很想撤離 若你問我怕不怕，我承認 我非常害怕，因為砲彈要是擊中你 你就沒命了。」

NS泰國邊境留守村長奇姆加姆：「我必須留下來 因為我是村長，如果我不留下，那又要靠誰來保護村民的房屋，和財物免遭(匪徒)劫掠呢，村裡所有的保安人員 必須團結一致。」

