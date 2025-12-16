泰柬邊境衝突看小國博弈

2025年的泰柬邊境衝突，不僅是延續上個世紀的領土糾葛，更像是一場經過精算的地緣政治「壓力測試」。衝突自12月7日因邊境小規模摩擦再度升高，迅速擴散為持續交火，造成大量傷亡與數十萬平民流離失所，也使這場對抗早已超出單純邊境事件的範疇。

一、柬埔寨的底牌：依賴中國大陸是生存，親美只是「買保險」。要理解這場衝突，首先必須看清柬埔寨的「雙面結構」。外界時常將柬埔寨近年對美國的有限示好，解讀為外交轉向；但從結構面來看，這更接近一種象徵性避險，而非真正的戰略移動。

經過數十年的累積，中國大陸早已深度嵌入柬埔寨的經濟命脈與安全體系，這種結構性依賴並非幾次外交互動即可撼動。2025年衝突期間，北京持續向金邊提供軍事援助，進一步強化其防衛能力，也凸顯雙方關係的現實基礎。

相較之下，美國在此次衝突中的角色則顯得有限。華府雖釋出呼籲降溫的政治訊號，甚至出現「促成停火」的說法，但泰國與柬埔寨雙方均未予以承認，戰事亦未因此降溫。這顯示，美國的影響力在此一衝突中，更多停留在象徵層次。

二、中國大陸的角色：不是不介入，而是「精算後的克制」。此次衝突中，北京的態度格外耐人尋味。與外界原先預期的「全面挺柬」不同，中國大陸採取的是一種偏向敘事管理的策略：一方面透過外交管道呼籲克制、支持對話，避免局勢失控；另一方面，刻意不將自身置於衝突核心，以免被視為必須為盟友每一次摩擦承擔安全責任的保證者。

三、泰國的算盤：結構機會、內政需求與風險試探。在這樣的結構背景下，泰國於2025年底採取較為強勢的行動，便不再只是情緒或偶發因素的結果。泰國近期發動空中打擊行動，並配合能源與交通層面的限制措施，對外宣稱目的在於「收復主權領土」，同時否認全面封鎖泰國灣。在多重因素交織下，泰國似乎判斷衝突存在一個可控上限。

四、東協的困境與區域的長期隱憂。衝突的發展，也再次暴露東協在安全議題上的結構性困境。儘管東協能提供對話平台，但在缺乏強制力的情況下，難以阻止衝突升級所帶來的外溢效應。

2025年的泰柬邊境衝突提醒我們，當這種模糊性與區域機制約束不足相互疊加，東南亞的安全便更容易出現被測試、被推擠的空間。若未能透過國際司法機制或雙邊談判妥善處理，這場衝突恐將持續影響區域穩定，並成為未來類似危機的前例。（作者為亞太安全與戰略研究人員）