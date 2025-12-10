泰柬邊境衝突第三天！泰軍F-16空襲柬軍基地 逾40萬人緊急撤離

泰國與柬埔寨邊境衝突進入第三天，泰國軍方宣布衝突導致泰國7個府逾40萬居民流離失所，19所醫院及167個衛生中心關閉，政府開設619個避難所收容14.7萬人。 圖：翻攝「X」@Fangliusy

[Newtalk新聞] 泰國與柬埔寨邊境衝突進入第三天，泰國陸軍第一軍區10日在社群媒體宣布，陸軍特遣部隊與空軍聯手出擊，一架F-16戰機轟炸靠近沙繳府班農占邊境的柬埔寨軍事基地，作為對柬方火箭炮攻擊的反制。雙方互控「先開火」，衝突已導致泰國7個府逾40萬居民流離失所，19所醫院及167個衛生中心關閉，政府開設619個避難所收容14.7萬人。



泰國陸軍第二軍區報告，自清晨5時起，武里南府、素林府、四色菊府及烏汶府多條戰線爆發持續交火。上午8時40分，柬方BM-21火箭炮彈落入素林府一醫院，患者及員工緊急疏散。泰媒指出，早晨5時15分素林府邊境再起衝突，村民聽聞無人機及戰機轟鳴。泰國海軍已調動巡邏艦進入尖竹汶府及達叻府海域，全天候監視，警告漁民避開邊界。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）10日在曼谷受訪時表示，未接獲柬方聯繫，「現在不是談判時機」。外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）9日強調，柬埔寨須先緩和局勢，不宜第三方調停。柬埔寨參議院主席洪森（Hun Sen）則呼籲軍方反擊泰國「侵略」，並指泰軍使用毒氣及重武器，造成7名平民死亡、20人傷。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布，將親自斡旋，此前7月他促成雙方停火，結束5天戰事。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）敦促立即停火，遵守10月吉隆坡和平協議。衝突源於數十年邊界糾紛，7日爆發密集炮火，雙方指責對方違約，東南亞罕見動用空襲，恐擴大區域不穩。

