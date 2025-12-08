泰柬邊境衝突與洪災陰影下 東南亞運動會9日曼谷登場

東南亞運動會(SEA Games)將於9日在曼谷開幕，但混亂的籌備工作，加上泰國與柬埔寨最新爆發的邊境衝突，恐為這場體育盛事蒙上陰影。

東南亞運動會9日至20日將在曼谷及鄰近的春武里府(Chonburi)登場。來自11個東南亞國家的上千名運動員將參加足球、擊劍、滑板、帆船和格鬥等各種賽事。

參賽者陣容包括多位世界級選手，如菲律賓的奧運女子舉重金牌得主狄亞士(Hidilyn Diaz)、曾奪奧運男子舉重金牌的印尼選手尤尼安斯亞(Rizki Juniansyah)，以及泰國羽球名將昆拉武特(Kunlavut Vitidsarn)。

廣告 廣告

然而，在9日於曼谷拉加曼加拉體育場(Rajamangala National Stadium)舉行的開幕式前，主辦單位因一連串尷尬的失誤而遭到批評。

上週預賽期間，越南與寮國的男子足球賽事開始前，主辦方未能播放兩國國歌，導致運動員與教練只能在沒有伴奏的情況下清唱。

據當地媒體報導，泰國體育局局長將此事歸咎於音響系統故障，並發表了道歉聲明。泰國體育局是東南亞運動會的主辦單位之一。

不僅如此，泰國對上東帝汶的一項比賽在幾乎空無一人的體育場進行。由於主辦方要求購票必須以身分證登記，加上球迷對座位分配不滿，這場比賽遭到泰國球迷抵制。當局表示，實名認證是出於安全考慮，並將繼續執行。

爭議與動盪

天災與邊境衝突也為這場地區體育盛事蒙上陰影。泰國南部在上個月發生致命洪災，導致數十項賽事不得不從重災區宋卡府(Songkhla)移師至其他地方舉辦。

此外，柬埔寨上個月以安全為由，撤回了約一半參賽運動員，包括足球、摔跤、柔道和空手道等項目。柬埔寨與泰國今天再次發生邊境衝突。

儘管來自社群媒體和體育迷的批評湧入，但9月上任的泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)仍為政府舉辦本屆賽事的努力辯護，並指出，由於洪水和新增加的成本，臨時更換場地是可以理解的。

體育局局長貢薩(Gongsak Yodmani)上週在接受當地媒體採訪時承認，預算緊張和新舊政府交接打亂了籌備工作。他說：「開幕式或許不會像過往那樣盛大，但一定會優雅莊重。」

東南亞運動會每兩年舉行，這是泰國時隔18年再次舉辦。