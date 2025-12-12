泰柬邊境衝突進入第5日 泰宣布解散國會提前大選

泰國總理阿努廷獲王室批准解散國會下議院，將於60天內舉行大選。路透社



泰國王室今日（12/121）頒發諭令，批准解散國會下議院。泰國政府必須在60天內舉行大選。泰國總理阿努廷強調，解散國會不會影響泰軍在柬埔寨邊境的軍事行動。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）週四（12/11）晚間突然在社群媒體宣布，將解散國會下議院，把「權力交還人民」。泰國王室今日凌晨宣布，泰王哇集拉隆功已批准解散國會下議院，45至60日內要舉行大選，選舉日期由選舉委員會另行公布。

阿努廷是泰國自2023年8月以來第3位總理，帶領由多個政黨組成的少數派政府。由於政府預算在國會遲遲遭阻擋，阿努廷想藉由提早舉行國會大選，重整組成多數黨政府，因應美國關稅措施、柬埔寨邊境衝突等棘手議題。

批准解散下議院的泰國王室諭令也指出，在國家面臨經濟、社會、政治、國際關係，以至地緣政治等多重不確定性挑戰，加上泰國與柬埔寨邊境動盪不安，泰國國內政治局勢面臨重重困難，導致政府無法持續、有效、穩定運作國家事務，妥善解決之道就是解散國會下議院，重新舉行大選。

阿努廷週三（12/10）向媒體表示，解散國會不會影響泰國軍方在柬埔寨邊境的任務。

泰國與柬埔寨本週一（12/8）爆發最新一波邊境衝突，雙方互相指控對方先出手攻擊、侵犯主權。這波衝突已導致至少20人死亡、近兩百人傷，另有逾50萬邊境居民被迫撤離家園。

泰柬於今年7月爆發長達5天的邊界衝突，在馬來西亞和美國的調停下，10月簽署跨大停火協議，美國總統川普當時還在吉隆坡親自見證。

但在協議簽署後約兩週，泰國指控柬埔寨在邊界違法佈署地雷導致泰國士兵受傷，宣布停止所有緩和情勢措施。

本月8日，泰軍稱邊境一支技術小組遭柬埔寨攻擊，而開啟一波反擊砲火，並在兩國交界邊境空襲10多處柬埔寨軍事設施。柬埔寨則指控泰軍針對平民區發動攻擊，並要求進行外交協商。

川普週三表示，將會打電話進行調停，但泰國政府日前已強硬表示，不接受第三國調解，誓言要摧毀柬埔寨的反擊能力。

有分析指出，泰國採取強硬立場，很可能是因為阿努廷企圖在大選時打出捍衛國家牌，爭取更多選票。

