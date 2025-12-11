泰柬邊境衝突14死 互批對方破壞協議

泰國與柬埔寨邊界的軍事衝突，進入第4天。泰國官員在接受法新社採訪時指出，目前至少已有14人喪生，包括泰國士兵和柬埔寨平民。雙方都指責是對方，先破壞了10月達成的擴大停火協議。與此同時，兩國派出的戰機、坦克和無人機，仍在交戰。無情戰火也波及邊界上的泰國僧侶，他們帶著小沙彌，躲進100多公里外的森林裡，在小寺廟中替兩國人民祈福。

年輕的泰國僧侶滑起手機，查看泰國與柬埔寨最新的交戰情形。因為他們原本住在泰柬邊境上的帕丹隆佛法寺，但現在為了躲避戰火，只好帶著小沙彌，往北逃到100多公里外的森林裡，暫且藏身在帕西薩姆蘭寺。

廣告 廣告

泰國僧侶 特查普尼奧：「我們能做的並不多，只能帶領僧侶誦經、禪修，並為駐守邊境的士兵和軍官祈福，祝願他們平安無事。」

帶領小沙彌祝願祈福，泰國僧侶希望，兩國衝突能盡快平息。

泰國僧侶 特查普尼奧：「就我個人而言，我真心希望局勢能盡快平靜下來，因為我不希望任何一方面臨困境，戰爭只會帶來損失，無論交戰雙方是誰。」

泰國民眾 查姆丹：「我有一些柬埔寨親戚，但因為兩國交戰，我們已經斷絕了聯繫，大概已經10年都沒連絡了。」

牆上滿是彈孔，查姆丹的房子，離柬埔寨邊境，只有短短5公里。

無情戰火，造成無辜百姓受苦受難。很多人都不明白，雙方為何要挑起這場爭戰。

泰國民眾 米普：「有時候，我一想到這件事就想哭，泰國人和柬埔寨人，情同手足，為什麼會互相爭鬥，我不明白，其中真的存在利益衝突嗎。」

由於戰火已造成兩國人員與士兵死傷，天主教教宗良十四世懇切呼籲，泰柬兩國應立即停火，並恢復外交對話。

更多 大愛新聞 報導：

泰國南部洪災重創 發放救急互助重建

泰國南部洪災重創 發放救急互助重建

