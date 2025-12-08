泰柬邊境衝突5人死亡！泰軍發最後通牒

▲泰國與柬埔寨邊境再爆衝突，泰國四色菊府，一名受傷的泰國士兵被抬往醫院。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 泰國與柬埔寨邊境衝突再度升溫，截止至今(8)日晚間，雙方公布的傷亡人數，至少5人身亡，泰國軍方稍早下達最後通牒，警告柬埔寨軍方在當地時間晚上6點後別再發射任何飛彈，將摧毀柬埔寨軍事基地。

根據泰國民族報報導，泰國政府於週一向柬埔寨政府和武裝部隊發出正式警告，要求立即停止所有跨境武器射擊，並明確規定停火期限為傍晚6點。

泰國政府表示，來自柬埔寨境內的重型火砲和火箭彈落入武里南府、四色菊府和素林府的平民區，造成多處房屋和財產受損。

如果柬埔寨無視最後期限，甚至在晚上 6 點之後有一發砲彈落入泰國境內，泰國政府已授權泰國皇家武裝部隊立即回應。應對措施包括行使泰國最高級別的自衛權，採取軍事行動以消除威脅，例如摧毀柬埔寨境內的射擊基地和支援部隊，無需進一步批准。

泰國陸軍參謀長表示，泰國軍隊的目標是削弱柬埔寨的軍事能力，從而在未來很長一段時間內消除其威脅。

柬埔寨新聞部長帕克特拉（Neth Pheaktra）宣稱，週一的邊境衝突造成4名柬埔寨平民死亡，另有9人受傷。

柬埔寨前總理洪森表示，為應對當前邊境局勢，他已取消所有原定公務行程，現正與總理洪瑪耐共同坐鎮指揮，協調柬埔寨武裝力量應對泰軍的侵擾行為。面對挑釁，柬埔寨武裝力量必須保持高度克制。他指出，前線「不得回擊」的紅線已由國家統一明確劃定，各級指揮官必須向所屬官兵反覆宣導，確保所有前線軍人嚴格遵守紀律，不被對方挑釁所利用。

儘管柬埔寨宣稱未用任何火炮攻擊，但根據柬中時報報導，柬埔寨軍隊下午宣稱，依據自衛原則，已動用BM-21重型火箭砲進行回擊，並拿出監視器畫面指出，泰軍裝甲車越過佈設的輪胎與鐵絲網障礙，抵近居民居住區，現場局勢高度緊張。

