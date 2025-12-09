泰柬邊界衝突再起 柬埔寨平民增至6死

柬埔寨國防部表示，泰國軍方連夜轟炸柬埔寨的陣地，導致2名平民身亡，使得這場再度爆發的邊界衝突中柬埔寨平民的死亡人數來到6人。

柬埔寨國防部在Facebook發文表示，泰國軍方連夜對柬埔寨邊境的班提米安夏省(Banteay Meanchey)開火，「導致行經國道56號的2名平民遭到砲擊身亡。」

柬埔寨新聞部長涅帕達(Neth Pheaktra)告訴法新社，在邊境的普里維希省(Preah Vihear)與奧多棉吉省(Oddar Meanchey)，至少4名柬埔寨平民8日遭到泰國砲擊身亡。

廣告 廣告

涅帕達8日表示，另外約有10名平民受傷。

泰國軍方表示，自7日爆發新一輪戰火以來，有1名士兵死亡、18名士兵受傷。

雙方互相指控對方挑起新一輪戰事，泰國8日對柬埔寨發動空襲，並動用坦克。

這場衝突的核心是對法國殖民時期劃定的邊界，持續長達一個世紀的爭端，泰柬兩國都宣稱對一座位於邊界的寺廟擁有主權。