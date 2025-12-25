泰柬重啟停火談判 擬27日舉行防長會談

記者賴韋廷／綜合報導

印度《商業標準日報》（Business Standard）報導，泰國與柬埔寨兩國軍方代表於24日在邊境檢查站會晤，展開為期3天的停火談判對話；倘若進展順利，兩國國防部長可能於27日進行會晤，朝恢復執行停火協議方向邁進。

報導指出，兩國軍方代表是根據既有的雙邊邊界委員會框架，於24日在南部邊界的一處檢查站會面舉行談判。泰國國防部發言人蘇拉桑表示，倘若本次談判進展順利甚至達成初步共識，兩國防長可望於27日舉行實體會議，商討相關議題，尋求恢復今年10月底由美國總統川普及馬來西亞首相安華促成的停火協議。

廣告 廣告

泰柬雙方於本月7日爆發新一輪激烈邊境武裝衝突，兩軍並動用戰車、火箭砲、無人機甚至戰機等重武器，在邊境的班迭棉吉省、柏威夏寺等多處地點交戰，導致至少86人死亡、數十萬平民流離失所。儘管美國和多國近日持續推動外交斡旋，但均未能取得實質進展。東南亞國家協會（ASEAN）也曾於22日在馬來西亞首都吉隆坡召開會議，尋求泰柬邊境衝突解方，緩解區域緊張局勢。

本次衝突已導致多人傷亡、數十萬平民流離失所。圖為乘坐卡車撤離家園的泰國民眾。（達志影像／歐新社資料照片）