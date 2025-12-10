泰柬開火毀和平成果！美國總統川普再出手 將致電兩國領袖終止戰爭

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普常自詡「和平總統」，但自從泰國與柬埔寨8日再度開打，他那本就不穩的名號，顯得更加岌岌可危。美國媒體報導，川普於9日晚間的賓州活動上表示，他將致電泰、柬兩國領袖，結束戰爭。

泰國與柬埔寨領袖在美國總統川普、馬來西亞總理安華見證下，於吉隆坡10月26日的東協峰會上，簽署了和平協議。但該協議漏洞百出，沒解決根本的領土問題，果然才過一個多月就破局。（圖／翻攝自X平台 @ps_trump）

川普自賣自誇

川普稱他將於隔天打電話，他同時不忘自誇：「世上還有誰能夠（像我一樣）這樣說，『我要打通電話，阻止兩個強大國家之間的戰爭』，我們是靠實力達成和平。」

泰、柬兩國的邊境爭議綿延了數十年，雙方7月才爆發5天的短暫軍事衝突，釀成至少48人死亡，是在川普以關稅為要脅，迫使兩國停火。10月，雙方又在川普見證下，簽署了和平協議，並分別與美國簽署貿易協定。

不過，據專家們分析，川普的協議本就漏洞百出，並未解決根本的領土問題。

果然，11月泰國因自家士兵疑似遭柬方新埋設的地雷炸傷，憤而退出協議，並提出重返協議的條件，就是柬埔寨須公開道歉。兩國緊張持續升溫，終於8日雙方又兵戎相見，衝突在兩國長達800公里的邊界全面引爆。

柬埔寨退出東南亞運動會

據柬埔寨官方10日的說法，泰國出動了F16戰機，對班提米安夏省（Banteay Meanchey）的一座村莊，投擲了兩枚炸彈。美國媒體報導，衝突已釀成柬埔寨7名平民喪命，五個省份10萬1000人撤離，泰國這邊則有4名士兵陣亡、68人受傷，逾40萬人疏散，700多間學校緊急停課。

今年的東南亞運動會（Southeast Asia Games）由泰國舉辦，柬埔寨10日也以運動員家屬「嚴重關切」為由，宣布退出比賽，所有運動員將返回柬埔寨。

