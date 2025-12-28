泰柬「停火協議」簽了！ 美國務卿盧比歐發文敦促落實

泰國與柬埔寨，正式簽署停火協議，同意在當地時間27號中午12點起，即刻停火，意謂泰柬這一波三個禮拜的邊境衝突，目前已經落幕。美國國務卿「盧比歐」特別敦促，兩國落實協議條款。至於中國大陸外交部長「王毅」，也將與泰柬兩國外長，在雲南舉行會談。

泰國和柬埔寨兩國國防部長於27日在邊境會議上展示簽署好的停火協議，同意立即終止持續近三週的武裝衝突。這場衝突已造成至少100多人死亡，50萬民眾流離失所。根據協議，雙方自27日中午12點起全面停火，禁止使用任何類型武器進行攻擊，不再調動部隊，並在除雷和打擊網路犯罪方面展開合作。協議還包括釋放18名被泰國俘虜的柬埔寨士兵，並允許邊境居民盡快返家。

泰國國防部長納塔彭表示，泰柬雙方已就關鍵措施達成一致，包括自27日中午12點起停火。這項停火協議適用於任何情況、任何區域的所有類型武器攻擊。雙方同意不再調動部隊部署，並在除雷和打擊網路犯罪方面合作，同時允許住在邊境的平民盡快返回家園。此外，被泰國俘虜的18名柬埔寨士兵也預計將獲釋。

柬埔寨國防部長狄西哈強調，停火必須在72小時內全面執行，在此期間，泰方將允許釋放已被扣押的18名柬埔寨士兵。隨著停火生效，雙方居民終於可以返回邊境家園。

對於停火協議的簽署，邊境居民表達了欣慰與期待。一位柬埔寨邊境民眾表示，他很高興實現了停火，渴望獲得自由，這樣就可以回去工作了。泰國民眾也感到非常欣慰，認為國家將會變得和平。

國際社會對此停火協議表示支持。聯合國和歐盟紛紛表態支持這項協議，美國國務卿盧比歐在X平台發文，特別敦促兩國立即履行承諾，落實協議條款。中國方面也持續進行外交努力，中國外長王毅將與泰柬兩國外長在雲南舉行會晤，進一步協調兩國關係。

