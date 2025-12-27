泰柬「部長級會議」簽署停火聯合聲明 宣布今日12點起正式停火

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突近期相當激烈，而雙方今（27）日則是召開了「柬泰邊境事務聯合委員會」（GBC）的部長級會議，而兩國也在會上簽署關於落實停火安排的聯合聲明，並同意自今日12點起正式停火，而共同主持會議的柬埔寨副總理兼國防大臣狄西哈（Tea Seiha）與泰國國防部長納塔彭（Nattapon Nakpanich），則是在東盟觀察團的見證下，代表兩國完成簽署。

泰國與柬埔寨邊境26日時仍有衝突。（圖／美聯社）

根據《柬中時報》的報導，聲明中表示，自12月27日12點起全面停火，且停止一切類型武裝行動，包括對平民、民用設施及軍事目標的攻擊，並禁止任何一方無故推進或調動部隊接近對方陣地，並維持現有兵力部署，不得前移或增兵。

再來，雙方優先支持人道排雷行動，遵循跨國犯罪防控行動計劃，特別是防範網絡詐騙及人口販運；允許邊境受影響居民安全有序返家復工復產，而兩國邊界劃定問題將依既有聯合邊界委員會機制繼續處理。

同時，柬泰雙方邊境協調單位將作常態化溝通，確保及時處理地面情況，避免誤判，兩國國防部長及總參謀部將保持直接溝通渠道，必要時可召開高層會議解決緊急問題，雙方也強調，將堅定執行今年7月28日達成的停火安排及後續協議，並通過既有雙邊機制恢復對話，並推動信任建設與邊境局勢正常化，早日實現持久和平。

