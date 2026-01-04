泰武鄉運動會爆紅熱舞原住民弟現身 同台丁噹高雄熱舞
【緯來新聞網】丁噹睽違10年，帶著《夜遊》夜未眠巡迴演唱會重返台北小巨蛋後，也即將於4月18日前往高雄巨蛋開唱。昨（3日）丁噹搶先在高雄流行音樂中心珊瑚礁群好望角舉辦限定簽票會，現場湧入滿滿歌迷，也吸引許多路過遊客駐足聆聽。向來活力十足的丁噹一到現場就「人來瘋」，在簽票會上一連演唱10首歌曲，讓歌迷笑稱：「這根本不是簽票會，是小型演唱會吧！」除了能與丁噹近距離簽名互動、聽好歌以外，丁噹更驚喜邀請神秘小嘉賓「原民弟弟」家叡現身，兩人同台熱辣尬舞，將現場氣氛推向最高潮。
泰武鄉運動會熱舞的原住民弟弟現身丁噹高雄演唱會。（圖／相信音樂提供）
前陣子在泰武鄉運動會上跳舞驚艷全場、因而在網路上爆紅的「原民弟弟」家叡，魅力連丁噹都淪為小粉絲！這次丁噹驚喜邀請家叡現身簽票會現場，兩人同台尬舞，不只隨著〈夜貓〉扭腰擺臀，還一起大唱大跳〈叮叮噹〉，在舞台上默契十足、漂亮得「美叮美噹」！家叡跳得欲罷不能，讓丁噹也忍不住笑喊：「好了就好了！」被問到覺得台下歌迷表現如何，家叡則靦腆笑回：「還可以！」逗得全場大笑。丁噹也當場邀請他於4月18日到高雄巨蛋演唱會現場觀賞演出，希望未來有機會再度同台舞力全開！
泰武鄉運動會熱舞的原住民弟弟現身丁噹高雄演唱會再次熱舞。（圖／相信音樂提供）
迎接 2026年的到來，丁噹也為大家準備了一連串新年驚喜與禮物，現場接連獻唱〈我愛夏天〉、〈親人〉、〈記憶咖啡〉、〈我愛他〉等多首經典歌曲，讓歌迷大飽耳福。簽名活動進行到一半，見歌迷熱情不減，丁噹更臨時加碼演唱〈手掌心〉，驚喜連連；簽名結束後，她也再度加唱〈花火〉，高亢嗓音震撼整個高雄港，簽唱會場滿整整十首歌曲，也讓場館大讚是「第一次看到簽唱會唱這麼多首歌的第一人」！
新年禮物除了與歌迷近距離互動、連唱10首歌的限定簽票會外，丁噹更宣布將於1月7日發行全新單曲〈最痛的遺憾〉。此曲由「旋律工廠」蕭秉治繼〈冷血動物〉後，再度為丁噹量身打造動人新作，歌曲將於1月5日至7日在Hit FM聯播網搶先首播；MV則將於1月7日晚間在相信音樂YouTube頻道上線，丁噹也搶先預告：「MV 會非常虐心！」驚喜不只如此，丁噹也加碼宣布將於1月推出全新自選輯，收錄她與歌迷之間充滿意義的重要回憶之作，同時精挑細選自己特別喜愛的歌曲，做了許多浪漫的改編，當然也少不了全新作品，全數一次完整收錄，為新的一年揭開最感性的序章。
談到 2026 年的新年願望，丁噹表示，最重要的還是希望大家都能平安健康，也不忘許願期待高雄巨蛋演唱會能夠加場，笑說：「聽大家說小巨蛋聽完都走不出來，希望這次也有機會再加場！」而4月18日演唱會前一天正好是丁噹生日，她也笑著說，希望能把生日趴一口氣開兩天，和歌迷一起唱好唱滿、慶生到過癮！而是否有機會加場，丁噹看著台下滿滿歌迷，幽默表示：「你們每一個人都是我的宣傳部同事，麻煩宣傳部的朋友們，大家辛苦囉！」丁噹《夜遊》高雄巨蛋夜未眠巡迴演唱會將於4月18日於高雄巨蛋開唱，門票於拓元售票系統熱賣中。
丁噹高雄舉辦演唱會。（圖／相信音樂提供）
