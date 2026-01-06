《泰殺歌后戰》春節登場! 《模犯生》團隊新作 女神為戲爆肥10公斤

【看見泰國 VisionThai】繼掀起全球話題的《模犯生》與荒誕喜劇《冥婚鬧泰大》後，泰國金獎團隊再度推出全新瘋狂之作 《泰殺歌后戰》(Beauty and the Beat)。故事聚焦過氣天后與Z世代偶像天團正面交鋒的失控復出戰，在流量為王的時代掀起一場荒謬又爆笑的娛樂圈大亂鬥。電影將於2026年2月13日農曆春節爆笑登場。

混血女神地獄式爆肥演過氣天后

《泰殺歌后戰》是曾以《娘娘腔日記》在泰國掀起巨大迴響的導演基特法童格安(Kittiphak Thongauam)睽違五年的爆笑力作。故事描述昔日紅極一時的傳奇天后「布萊芬」，在淡出演藝圈七年後，重返舞台、試圖奪回掌聲的荒誕歷程。片中關鍵角色由擁有德泰血統的查奎琳門恩Jacqueline Muench(Jackie)飾演。為了精準呈現角色隱退多年的「肉感」體態，導演堅持不使用任何矽膠道具服，要求Jackie真實增重。她在短短一個月內執行地獄式增肥計畫，體重從53公斤直衝63公斤；拍完「胖版」戲份後，劇組再停工一個月，讓她全力瘦身，完成先胖後瘦的極限挑戰。

增肥比瘦身難！Jackie自嘲胖成「母牛」

有趣的是，增肥竟比瘦身更困難！Jackie回憶，增重期間壓力極大，因為同時需進行歌唱及舞蹈特訓，所有事情全都擠在一個月內。她不僅從零開始強化舞技，還得每天狂嗑燒烤、麻辣火鍋等高油、高碳水食物。她笑說，自己沒想過會因為體重掉了0.5公斤而想哭，心想：「完蛋了！今天看起來好憔悴，拍起來一定不夠胖。」所幸在營養師的嚴密監控下，Jackie成功達標，身材徹底變形，胖到舊衣服全數穿不下。她幽默自嘲：「肚子跟屁股都變超大，大到像頭母牛，整個人變成極致的沙漏型身材。每天早上照鏡子看著圓滾滾的自己，居然覺得還挺可愛的。」

超狂卡司集結！BL 男神與搞笑天王齊聚飆戲

除了挑大樑的Jackie，《泰殺歌后戰》卡司陣容堅強，集結BL劇爆紅的哈里特布阿約伊( Keng)，飾演前來助陣卻讓局面更加失控的國際巨星；以及憑泰腐劇《甜心派》紅遍亞洲的查瓦林佩德皮里亞旺(NuNew) 與《娘娘腔日記》的靈魂搞笑擔當通凱通坎托姆(PingPong)，再加上初次挑戰大銀幕的網路紅人妮紐佩丹卡奧(Ninew)，三人組成超高人氣、卻暗中與天后較勁的「咧魔天團」。正式預告在台上線後隨即引發討論，網友紛紛留言：「根本是泰國版《歌喉讚》！」「沒想到台灣要上NuNew新片！」

2月13日 天后逆襲網紅，開撕搶流量

昔日紅極一時的傳奇天后布萊芬(查奎琳門恩 飾)為愛在事業巔峰急流勇退，淡出樂壇七年，卻慘遭男友詐騙，愛情與事業一夕歸零。為奪回掌聲與財富，她賭上一切準備華麗復出，不僅聯手三位Z世代超人氣「咧魔天團」，更邀來國際巨星艾力斯金(哈里特布阿約伊 飾)重磅助陣。本以為是夢幻聯演，未料記者會現場徹底失控，演變成一場大型鎂光燈混戰！在這個流量為王、話題決定一切的時代，誰能操控輿論、笑到最後？《泰殺歌后戰》將於2026年2月13日農曆春節戲院華麗上映。

