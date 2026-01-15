泰泰泰好讀跨國閱讀小旅行 新北市圖寒假兒童閱讀活動免費報名
(記者謝政儒新北報導)寒假即將到來，為了擴展孩子的國際視野，新北市立圖書館特別搭配即將展開的2026台北國際書展主題國「泰國」，將於1月24日起推出為期一個月的「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動，將帶小朋友進行一場跨國閱讀小旅行，透過有趣的閱讀活動認識泰國文化，體認地球村。
新北市立圖書館「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動，透過泰國主題書展、文化體驗DIY、繪本故事、電影欣賞等不同類型的閱讀活動與課程，讓大小朋友不用出國，也能感受泰國文化風情。新北市立圖書館吳佳珊館長表示，為了讓孩子在未來全球化的社會中與國際接軌，新北市立圖書館每年寒假均會結合國際書展的主題國，規劃寒假閱讀活動，讓孩子可以透過閱讀，學習尊重不同國家的文化差異，以開放的態度認識世界，從生活中拓展學習視野及國際觀。
新北市立圖書館「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動將從1月24日起至2月22日止於全市各區分館同步展開，除了有4場泰國文化的主題講座，讓大家對泰國文化有更深一層的認識；還有有趣的文化體驗手作課程，例如三峽北大分館「一起翻頁到泰國—清邁旅居探索×流蘇手作」，帶大家透過清邁當地的特色工藝「手作流蘇」，認識這座泰國的第二大城市；泰山分館「FacePaint防水彩繪工作坊」藉由泰國彩繪體驗認識潑水節；另外，「泰泰泰好讀」主題書展、「泰泰泰好聽」故事屋、以及「泰泰泰精彩」電影欣賞則從食衣住行育樂各方面，帶大家認識泰國傳統文化、節慶與美食，並且搭配學習護照，讓孩子能擁有更完整的學習與探索經驗。
「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動即日起免費開放報名，活動同時結合課後陪讀幸福餐券服務，中低、低收入戶、身心障礙及社會局轉介高風險家庭等國小學童除了可於1月16日至18日優先報名，活動結束後還可領取價值80元的幸福餐券，歡迎有需要的家長多加利用。此外，2026年第34屆台北國際書展大獎入圍好書，亦同步於新北市各藝文場館(1/24、2/27新北市美術館，1/30、2/5鶯歌陶瓷博物館，2/4烏來泰雅民族博物館)、環狀線板橋站(2/12)及國民運動中心巡迴展出。
