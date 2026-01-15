泰泰泰好讀 免費報名

新北市立圖書館將於一月廿四日起推出為期一個月的「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

寒假即將到來，新北市立圖書館搭配二０二六台北國際書展主題國「泰國」，將於一月廿四日起推出為期一個月的「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動，帶小朋友進行一場跨國閱讀小旅行，透過有趣的閱讀活動認識泰國文化，體認地球村。

新北市圖館長吳佳珊表示，「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動即日起開放免費報名，活動並結合課後陪讀幸福餐券服務，中低、低收入戶、身心障礙及社會局轉介高風險家庭等國小學童除可於一月十六日至十八日優先報名，活動結束後還可領取價值八十元的幸福餐券。

「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動將從一月廿四日起至二月廿二日止於全市各區分館同步展開，除有四場泰國文化的主題講座外，還有有趣的文化體驗手作課程，包括三峽北大分館「一起翻頁到泰國—清邁旅居探索×流蘇手作」，泰山分館「FacePaint防水彩繪工作坊」藉由泰國彩繪體驗認識潑水節。主題書展、「泰泰泰好聽」故事屋及「泰泰泰精彩」電影欣賞等從食衣住行育樂各方面，帶大家認識泰國傳統文化、節慶與美食。