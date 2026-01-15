「泰泰泰好讀」跨國閱讀小旅行 新北市圖書館寒假兒童閱讀活動免費報名

寒假即將到來，新北市立圖書館特別搭配即將展開的2026台北國際書展主題國「泰國」，推出「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動，擴展孩子的國際視野。(圖:新北市立圖書館提供)

▲寒假即將到來，新北市立圖書館特別搭配即將展開的2026台北國際書展主題國「泰國」，推出「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動，擴展孩子的國際視野。(圖:新北市立圖書館提供)

隨著寒假來臨，新北市立圖書館十五日表示，將於一月二十四日起推出為期一個月的「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動，主題為即將舉行的二○二六台北國際書展的國家「泰國」。活動內容包括泰國主題書展、文化體驗ＤＩＹ、繪本故事及電影欣賞等，讓孩子們在不出國的情況下，感受泰國的文化風情。

廣告 廣告

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，為了讓孩子在未來的全球化社會中能夠與國際接軌，新北市立圖書館每年寒假都會結合國際書展的主題國，規劃寒假閱讀活動，讓孩子透過閱讀學習尊重不同國家的文化差異，以開放的態度認識世界，從生活中拓展學習視野及國際觀。

「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動將於一月二十四日至二月二十二日在新北市各區分館同步展開，除了有四場泰國文化的主題講座，讓大家對泰國文化有更深入的了解，還有有趣的文化體驗手作課程。

例如，三峽北大分館的「一起翻頁到泰國—清邁旅居探索×流蘇手作」課程，將帶領大家透過清邁當地的特色工藝「手作流蘇」，認識這座泰國的第二大城市；而泰山分館的「FacePaint防水彩繪工作坊」則藉由泰國彩繪體驗了解潑水節。此外，「泰泰泰好讀」主題書展、「泰泰泰好聽」故事屋及「泰泰泰精彩」電影欣賞，則從食衣住行育樂各方面介紹泰國的傳統文化、節慶與美食，並搭配學習護照，讓孩子們擁有更完整的學習與探索經驗。

「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動即日起免費開放報名，活動同時結合課後陪讀幸福餐券服務，對於中低收入戶、身心障礙及社會局轉介的高風險家庭國小學童，將於一月十六日至十八日優先報名，活動結束後還可領取價值八十元的幸福餐券，歡迎有需要的家長多加利用。