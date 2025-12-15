泰派F－16戰機飛柬投炸彈 傳聞將打金邊台商準備逃

柬埔寨朝泰國發射BM-21火箭砲，泰軍立刻出動F-16戰機投炸彈反擊。（圖／達志影像美聯社）

泰國跟柬埔寨再度互相攻擊，泰國軍方今天上午再度出動F-16戰機，連投兩枚炸彈，柬埔寨也發射火箭炮轟炸泰國四色菊府。泰國宣布沿海5地區實施宵禁，有居住在柬埔寨的台商向TVBS表示，由於傳聞泰國可能會打到首都金邊，他們一家人準備逃往菲律賓避難。

泰柬邊境衝突持續升溫，雙方已展開新一波軍事攻防。泰國軍方出動F-16戰機在柬埔寨暹粒省投下炸彈，而柬埔寨則發射BM-21火箭砲轟炸泰國四色菊府村莊。泰國政府已宣布沿海5處地區實施宵禁，並關閉兩國間最大陸路邊境口岸，造成民眾滯留。衝突不斷擴大，居住在柬埔寨的台商已準備攜家帶眷逃往菲律賓避難，柬埔寨邊境多所學校也已關閉，至少13萬名學生暫時無法上學。

泰國東南邊境達叻府在深夜傳來一連串槍響，橘紅色火花往高空噴射，顯示泰柬衝突局勢持續緊張。柬埔寨軍方發射BM-21火箭砲，轟炸泰國四色菊府的一座村莊，造成當地嚴重損害。一位泰國居民表示，大約有40發子彈落在村子周圍，被直接擊中的房屋完全被摧毀，整棟房子都不見了，平民家園淪為廢墟。

面對攻擊，泰國軍方迅速做出反應，出動F-16戰機進行反擊。在短短3分鐘內，戰機在柬埔寨暹粒省斯雷斯南縣一處避難營地附近，接連投下2枚炸彈。此外，泰國政府還宣布沿海5處地區實施宵禁，並對機場入境旅客進行嚴格審查。泰柬之間最大的陸路邊境口岸已緊急關閉，導致許多民眾被迫滯留在邊境兩側。一位泰國居民擔憂地表示，希望能把家人接回去，但他們根本無法通過檢查站。

在柬埔寨的台人任先生透露，有傳言稱泰國放話要在100天內打到柬埔寨首都金邊。他描述道，炮擊事件發生在禮拜六2點多，次日早上7點多他前往公司查看情況，卻發現公司裡空無一人。居住在金邊的台商表示，邊境居民早已習慣一有衝突就撤離，但這次戰火規模越來越大，令人擔憂。

由於局勢緊張，任先生考慮帶著家人逃往菲律賓避難。他特別提到自己的小孩剛出生只有2個月，而他擁有菲律賓的退休移民簽證，打算在這幾天內幫小孩辦理護照，然後帶著全家前往菲律賓避難。除了民眾撤離外，柬埔寨邊境多所學校也已經關閉，導致至少13萬名學生暫時無法上學，進一步顯示衝突對當地社會生活的嚴重影響。

