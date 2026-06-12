泰流男神ForceBook、JoongDunk來台 手拿肉粽提早過端午
泰國人氣CP組合ForceBook與JoongDunk，今（12日）舉行來台記者會，為13日即將登場的粉絲見面會暖身造勢。4位藝人不僅分享再次來台的興奮心情，也暢談多年合作的默契養成過程，更搶先預告年底將攜手主演全新泰劇《Lovers & Gangsters》，引發粉絲高度期待。活動現場充滿濃濃台灣味，4人特別手持象徵端午節的肉粽合影留念，還驚喜開口獻唱主題曲，提前送上福利，掀起全場熱烈歡呼。
睽違3年再度訪台的ForceBook難掩興奮之情。Force表示，非常想念台灣粉絲，每次來台都能感受到大家的熱情與溫暖；Book則開心分享，每次來台北都留下許多美好回憶，很開心能再次與粉絲見面。從幼稚園時期便相識至今的兩人，被粉絲譽為演藝圈少見的「竹馬CP」。談到多年來的相處歷程，兩人坦言剛開始合作時難免出現摩擦，但經過長時間磨合與深入交流，如今已更加了解彼此。Book透露，過去曾一起籌備活動，也因此有更多機會深入溝通，建立更深厚的信任與默契。
至於維持多年好感情的秘訣，兩人異口同聲認為關鍵就在於「溝通」。Book表示，不論工作或生活遇到任何問題，都應坦誠表達自己的想法；Force也認同指出，若有誤會或不舒服的地方應及時說開，避免情緒累積，才能維持健康且長久的關係。
另一組人氣CP JoongDunk則帶著睽違4年的全新寫真書與粉絲見面。Joong透露，這次從企劃發想到拍攝主題、服裝造型，兩人都親自參與討論，因此格外有成就感。Dunk則表示，距離上一本寫真書已相隔多年，無論是開車、射箭或各種互動拍攝橋段，都讓他印象深刻，也相當享受整個創作過程。
今年即將迎來第五度合作新劇的兩人，也分享彼此這些年的改變。Joong以中文幽默表示：「我覺得我們越來越帥！」逗得全場大笑；Dunk則認真表示，隨著合作次數增加，彼此已建立高度默契，如今進組後幾乎不需要重新磨合，就能快速進入工作狀態。談到私下互動，Dunk笑稱個性直率的Joong是自己的「天生笑點」，許多日常互動都十分有趣；Joong則反虧Dunk笑點太低，甚至只是簡單打個招呼，也能讓對方笑個不停，展現兩人逗趣又自然的好交情。
除了分享近況，4人也帶來未來作品規劃。由Force、Book、Joong與Dunk共同主演的全新泰劇《Lovers & Gangsters》預計將於今年底正式播出。Force也透露，自己參演的泰版《步步驚心》即將與觀眾見面，希望粉絲多多支持；Book則預告未來還有其他節目企劃正在籌備中。Joong則喊話粉絲持續支持所屬男團JASP.ER，未來除了將陸續舉辦演唱會，也希望大家關注團體發展；Dunk則笑說，除了演藝作品外，也期待粉絲繼續支持他分享的美食相關內容。
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