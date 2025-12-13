泰深夜砲轟！柬人瘋逃 網友點名苗博雅諷：可以正常上班？

泰國、柬埔寨從8日開始在雙方有爭議的817公里邊界爆發衝突，已經累計20人死亡。今天（13）日凌晨，泰國海軍朝柬埔寨戈公開火，讓當地居民連夜逃亡，道路充斥著逃命的平民，畫面在網路上引發熱議。台北市社民黨議員苗博雅日前說出，「開戰後仍可以好好生活」的言論，因此，不少網友也點名開酸，「可以正常上班怎麼要逃離」。

泰國深夜轟炸柬埔寨，柬平民慌忙逃離。（圖／擷取自X）

泰柬衝突從8日以來爆發嚴重衝突，根據雙方統計，此次衝突已造成至少20人喪生、超過260人受傷。雙方相互指責對方再度點燃戰火。邊境兩側有數十萬人被迫流離失所。

廣告 廣告

泰國海軍13日凌晨2點開始對柬埔寨戈公開火，從X上的貼文可以看出來，大批柬埔寨人深夜都擠在路上逃難，甚至還有一輛皮卡車後面超載了數十人，柬埔寨人逃亡的畫面也在網路上引發熱議。

社民黨台北市議員苗博雅。（資料圖／中天新聞）

苗博雅日前曾在直播中表示，「其實戰爭發生多數人還是維持日常生活，她舉烏俄戰爭為例，沒被占領地區仍在上班上課，並說若台灣如馬祖金門遭入侵，其實台灣本島大多數日常執行還是會日常運作」，此番言論被解讀為戰爭仍可上班上課。

因此，網友在泰柬衝突的文章下方反諷，「怎麼不繼續上班」、「他們趕著上班上課嗎」、「偷懶的柬埔寨人，快去給我上班喔」。更有網友直接點名苗博雅開酸，「逃什麼逃，聽阿苗的話乖乖正常上班上課好嗎」、「阿苗出來踢球」、「阿苗的世界沒有這兩個國家」。

延伸閱讀

綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民

停砍年金過爽爽？退將端實際數字喊「只還基本尊嚴」

停砍年金三讀！陳玉珍籲政院守法：別再傷害退休公教尊嚴