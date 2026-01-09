泰清涼？比基尼辣妹「M字腿」正對佛寺曬肉 兩派網友戰翻

外國遊客在清邁佛寺附近穿比基尼曬日光浴，引發正反兩面網友討論。（翻攝自臉書แฉเชียงใหม่ V2）

泰國臉書粉專日前在社群平台分享一組照片，畫面中可見4名外國女性遊客穿著清涼的比基尼，在清邁市中心護城河旁的草地上大肆曝曬日光浴。由於地點緊鄰當地的「Wat Rajamontean」佛寺，照片流出後立刻引發泰國網友正反兩極的激烈論戰，甚至有當地粉專痛批遊客行為「極度不文明」。

比基尼女郎正對寺廟大開雙腿！泰網友怒轟：基本尊重都沒有

根據泰國媒體《The Thaiger》報導，這起事件發生在1月5日。清邁在地臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」貼出多張照片，畫面中這群女性遊客不僅身穿比基尼，其中一名身著灰色泳裝的女子甚至被點名「正對著寺廟入口大開雙腿」。

外國遊客在清邁佛寺附近穿比基尼曬日光浴，引發正反兩面網友討論。（翻攝自臉書แฉเชียงใหม่ V2）

該粉專在文中措辭強硬地表示：「我們理解文化差異，但旅客出國前不該先做功課嗎？在寺廟旁邊曬日光浴？這顯然跨越了尊重的紅線。」據悉，現場除了這群女性，還有一名脫掉上衣的男性外國遊客也躺在草地上，但輿論砲火大多集中在比基尼女性身上。

網路戰翻：是西方人太傲慢，還是清邁人管太多？

貼文發出後引發廣大討論，泰國網友的意見明顯分為兩派。反對派認為：「清邁是文化古都，宗教聖地不容侵犯，這種行為展現了某些西方人自以為是的優越感，卻連基本的社會禮儀都沒有」「要曬太陽請去海灘，這裡不是觀光勝地就能為所欲為」。

然而，也有另一派聲音為遊客緩頰，認為清邁民眾應該更具國際觀：「她們可能真的不知道這是不禮貌的，穿比基尼對她們來說就是日常」「清邁想當世界級觀光城市，但當地人連英文都不說，只會偷拍照片上傳公審，難道不能禮貌地上前提醒嗎？」更有人直指：「這是文化認知的落差，她們來旅遊是支持泰國經濟，泰國人應該展現大國風範，而不是在網路上霸凌。」

文明衝突非首次

事實上，清邁已非第一次發生類似爭議。去年1月就有兩名波蘭女性遊客在清曼寺（Chiang Man Temple）內曬日光浴遭到炎上，事後兩人也公開道歉，並表示完全不知道該行為在泰國文化中具有侵略性。

截至目前，清邁官方尚未對此最新事件發表正式聲明。

