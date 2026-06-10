泰源監獄攜手金石堂辦書展 翻轉高牆打造知性中島

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泰源監獄攜手金石堂書店舉辦「初夏書展」。(泰源監獄提供)

法務部矯正署泰源監獄為深化監獄品格教育，聯合知名連鎖通路金石堂書店舉辦「初夏書展」。活動打破以往框架，在獄內展出數千冊涵蓋心靈勵志、文學創作、實用工具書等優質書籍，並引進多元實用文具，期盼藉由公私協力與豐富資源，在監獄內打造一座收容人的知性中島，藉此陶冶收容人情操並舒緩身心壓力。

泰源監獄指出，高牆內環境特殊，優良書籍是收容人與外界知識接軌、重塑新生的心靈之窗，書展由金石堂書店精心選書，讓收容人可以親自翻閱、挑選喜愛的圖書文具，為封閉的監獄環境妝點一抹溫潤的書香。

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活動中，許多收容人皆在勵志與心理學書區前駐足交流，收容人阿誠（化名）表示，書中的文字總能讓他靜心反省，這次購買的筆記本也正好能用來記錄讀書心得。

泰源監獄表示，文字力量可以引導收容人激發蛻變勇氣，並宣洩負面情緒，期盼透過書展充實教化內涵，對整體教化帶來正向影響，為收容人復歸社會之路奠定堅實的精神基石。