泰火車浩劫愛妻慘死！夫招魂控承包商神隱 悲訴15萬理賠「換不回至親」

泰國呵叻府14日發生起重機倒塌壓毀行進中火車的嚴重工安意外。（翻攝自หนุ่ย พ่อพี่เนยน้องนัธ）

泰國呵叻府14日發生起重機倒塌壓毀行進中火車的嚴重工安意外，截至今天（16日），現場搶修與善後工作正緊鑼密鼓地進行。當局已調派2輛重達500噸的大型吊車進駐支援，目前首要任務是固定上方橘色的主桁架，防止懸掛的殘骸滑落引發二次災難。

根據泰媒《khaosod》報導，現場人員自清晨起便加速作業，陸續移除卡在橋梁上的起重機部件，預計整體的移除工程將在3天內全數完成。涉事的承包商「義大利泰工程」也已著手佈置場地，準備邀請僧侶舉行誦經法會，以此超渡事故中的亡靈。

廣告 廣告

在工程搶修的同時，事故現場瀰漫著哀戚的氣氛。58歲的死者丈夫蘇皮先生今日帶著家人重返現場，在嚴重受損的第3節車廂殘骸前，為不幸罹難的50歲妻子薩姆妮女士舉行招魂儀式。家屬們點燃香火，聲聲呼喚死者名字盼其歸來，並依循習俗撿拾現場的一塊石頭放入袋中，象徵以此作為亡魂的寄託引領返家。

蘇皮先生透露，妻子此行原本是送孫子到曼谷，回程為了舒適與欣賞沿途風景才特意選擇搭乘火車，出發前晚夫妻倆還通電話確認班次，沒想到竟成永別。目前家屬正等待DNA與指紋比對結果出爐，一旦程序完成便會將遺體接回四色菊府老家安葬。

然而，談及後續責任歸屬與賠償，蘇皮先生難掩悲憤。他表示目前除了司法部主動聯繫及鐵路局索取資料外，肇事的承包商至今未曾出面慰問。對於保險公司初步估算的15萬泰銖最低賠償金，他直言這根本無法彌補失去至親的傷痛，更無法接受家人只是單純搭火車求平安，卻無辜捲入與乘客毫無關聯的工程意外。他強調，泰國國鐵僅是正常營運，承包商必須為此負起全部責任，政府也應嚴格審視相關工安監管措施。

更多鏡週刊報導

全球剩不到20隻！沙烏地洞穴驚見獵豹木乃伊 基因解碼推翻傳統觀點

家長注意！倫敦多處兒童遊樂場檢出致癌除草劑 摸完吃手指恐把毒物吞下肚

小朋友會瘋掉！蔣萬安開箱「柯博文小提燈」 發放時間、地點一次看