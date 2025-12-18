泰炸「柬奢華賭場」畫面曝6詐騙樓淪廢墟 幫美出手？

泰國軍方18日證實，已成功在柬埔寨境內轟炸6棟詐騙集團的建築物。（圖／柬中時報提供）





泰國軍方18日證實，已成功在柬埔寨境內轟炸6棟詐騙集團的建築物，大快人心，而且當中包括2座被美國制裁的賭場飯店和渡假村。外界猜測，泰國此舉是為了討川普歡心，也是想逼川普在泰柬衝突中選邊站。

泰國軍方沿泰柬邊境，對柬埔寨狂轟猛炸，戰機甚至深入境內70公里投射炸彈，最新行動畫面也曝光，大樓冒煙，賭場大樓不斷冒煙結構嚴重受損，泰國軍方證實已在柬埔寨境內炸掉6棟跨國詐騙集團所屬建築物。

泰國主播：「柬埔寨軍隊設置在賭場內的軍事據點，其背後的家族勢力擁有龐大的寶藏。他們查獲了投擲炸彈的無人機，以及黑道光成幫的藏身處。」

當中兩棟是度假村和賭場酒店，但全都掛羊頭賣狗肉，根本是詐團的營運中樞。

泰國主播：「我很感謝軍隊做出轟炸的決定，特別是那些曾是詐騙受害者的人。」

柬埔寨詐團大本營被滅真的大快人心，因為全球深受其害，泰國媒體爬文發現，中國南韓網友對轟炸行動反應熱烈，有人表示「泰」厲害了，還說直接開炸竟然比反詐APP有用，應該去買泰國榴槤支持一下。

泰國總理阿努廷：「我遇到外國友人，他說的第一句話就是，感謝泰國打擊及預防犯罪的努力。」

泰國不只開炸，還大外宣，聯手聯合國舉辦跨國反詐論壇。

泰國主播：「很多國家58個國家都來了，但是…哪個國家不在這？，哇這真是個直接的問題，柬埔寨，沒錯。」

大家都來了唯獨最該打詐的柬埔寨缺席，泰軍強調軍方開轟並非讓戰爭升級，而是為了切斷跨國犯罪根源，而且這次轟炸的6棟大樓當中，有2個詐團基地被列美國制裁名單，泰國等於是幫美國打擊犯罪，這還不討川普歡心嗎，泰緬衝突川普該站哪邊不言可喻。

