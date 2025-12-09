泰獅航強勢擴張台灣航網 雙航線直飛日本 高雄－曼谷同步增班

泰國獅子航空（Thai Lion Air）將於今年冬季旅遊旺季來臨前，啟動大規模的台灣航網擴張計畫。此次布局的重點，除了開通兩條全新的日本直飛航線，高雄－北海道（札幌）與台北－大阪，為台灣旅客帶來更便利的新選擇外，更同步增加高雄－曼谷的航班 ，以因應市場的強勁需求。

這兩條全新的日本直飛航線已於12月初陸續開通。高雄直飛北海道（札幌）航線，12/1日起正式啟航，採用220個座位的波音737-900ER機型執飛，每週一、三、五共三個航班。去程班號SL392，上午11:05從高雄起飛，下午16:00 抵達札幌；回程班號SL393，下午17:00從札幌出發，晚上20:55返回高雄。泰獅航表示，午去晚回的航班時間，方便南部旅客安排行程，免去以往需要轉機或北上搭機的麻煩，大幅節省時間與費用，輕鬆暢遊雪國，體驗札幌雪祭、小樽運河的浪漫雪景，以及北海道三大螃蟹等豐富行程。

泰獅航在12/2也開通了台北直飛大阪的航線。這條航線採用188個座位的波音737-800機型，每週營運二、四、六、日共四個航班。去程SL396班機於早上09:00從台北起飛，中午12:30抵達大阪；回程SL397班機於下午 13:30從大阪關西國際機場出發，下午15:40返抵台北。大阪作為日本關西地區的中心，擁有豐富的美食與購物體驗 ，旅客可前往道頓堀品嚐經典的大阪燒、章魚燒等在地小吃，或到心齋橋盡情購物，雄偉的大阪城與大阪環球影城 更是適合親子家庭的必訪之地。

除了日本新航線外，泰獅航也增加了高雄往返曼谷的航班，使航班營運提供更全面的選擇。原本每週二、四、六、日營運的定期航班，從12/1起，額外新增週一、週三、週五的服務。新增的曼谷飛高雄航班（SL392）在不同時段略有不同，2025/12/1至2026/1/14 的起降時間為05:10 - 09:40，而 2026/1/16至2026/3/27的起降時間則為05:35 - 10:05。泰獅航表示，三大航點的擴大服務，將為旅客在聖誕、寒假及春節期間，提供更多元且彈性的出遊選擇。

