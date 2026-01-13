泰獅航空一次摔爛5個行李箱 只賠210元還嗆：幾百個才破5個

一名女網友昨（12）日表示，搭乘泰國獅子航空返台，下飛機後發現連同自己行李在內，該航班竟有5個行李箱被摔爛，有的是外殼破損、裂開，還有行李箱的2顆輪子直接被砸壞，經過溝通後，航空公司只願針對每個行李箱賠償210元，且服務人員還嗆「現在210元的行李箱到處都有」，讓原PO氣炸將對話分享到網路上，引起討論。

一名女網友昨日在臉書「爆怨公社」表示，近日搭乘泰獅航空返台，同一個航班竟有5個行李箱被摔壞，不只是外殼出現破損，其中一個行李箱的2顆輪子更直接被砸壞，結果航空公司不論行李箱新舊、價格，也不論毀壞程度，每個行李箱只賠償210元。

原PO指出，當天與航空公司溝通了一個半小時，僅1人願意接受210元的賠償金，其他4人都無法接受航空公司的做法，且行李箱被砸壞的旅客請地勤協助搬運到搭車為止，地勤還拒絕稱「那不是我們的責任喔！我們也沒有那個義務」，讓一行人全都超傻眼。

原PO透露，她當下拒絕收下210元的賠償金，反過來只向航空公司要求道歉，結果地勤說已強烈要求工作人員不能摔行李，還稱「幾百個行李，在我們強烈要求下只破5個，就代表我們的要求有用」，甚至嗆210元的行李箱到處都買得到，讓原PO氣炸喊以後就算是跟團出遊，也一定會慎選航空公司。

其他網友則說「哪裡的行李箱只要210元，請地勤提供一下」、「摔壞東西就應該照價賠償，航空公司憑什麼訂這種不合理的規定」、「上次搭華航直接賠一個新的，工作人員還直接送到飯店來」、「到底要怎麼摔，輪子才能壞成那樣啊」、「幾年前長榮飛北海道，同行有人被摔壞行李，DELAY快1小時，直接送一個新的」。

