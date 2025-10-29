泰王太后詩麗吉辭世！賴清德、卓榮泰悼唁 外交部：台泰交流密切

記者詹宜庭／台北報導

外交部常務次長葛葆萱向詩麗吉王太后玉照致意。（圖／外交部提供）

泰國王太后詩麗吉辭世，享壽93歲。外交部今（29日）表示，總統賴清德及行政院長卓榮泰已透過駐泰國代表處，轉達政府與人民悼唁之意，外交部常務次長葛葆萱也在上午前往泰國貿易經濟辦事處致意並致哀悼詞，目前台泰兩國國民互訪熱絡，交流密切。未來我國將持續在「總合外交」下深化台泰關係。

外交部表示，中華民國政府對泰國國王瓦吉拉隆功（His Majesty King Maha Vajiralongkorn）母后詩麗吉（Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother）辭世深表哀悼與惋惜。總統賴清德及行政院長卓榮泰均已透過我國駐泰國代表處轉達政府與人民對王太后辭世悼唁之意，外交部常務次長葛葆萱於今日上午前往泰國貿易經濟辦事處致意並致哀悼詞。



外交部指出，詩麗吉王太后一生為泰國奉獻，備受泰國人民敬重與愛戴，仁德享譽國際社會。王太后曾於1963年6月5日至8日隨先王蒲美蓬（His Majesty Bhumibol Adulyadej）訪問我國，促進兩國情誼及各領域合作關係，兩人發起的「泰國皇家計畫基金會」（Thailand Royal Project Foundation）對於促成台泰合作推展泰國北部農業發展，貢獻良多。目前台泰兩國國民互訪熱絡，交流密切。未來我國將持續在「總合外交」下深化台泰關係。

