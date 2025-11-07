泰王瓦集拉隆功下週訪中 慶祝建交50年

【看見泰國 VisionThai】泰國國王瑪哈·瓦集拉隆功(Maha Vajiralongkorn)和蘇提達王后(Queen Suthida)將於11月13日至17日訪問中國，慶祝泰中建交50週年。這是瓦集拉隆功2016年登基以來首次以國王身分訪華，也是泰國現任君主的首次中國國事訪問。

泰國外交部表示，此行應中國國家主席習近平邀請，將在北京人民大會堂與習近平及彭麗媛會晤，他們也將會見中國國務院總理李強。

廣告 廣告

五天行程安排，除了政治會晤，泰王與王后將參訪多個景點和機構，宗教行程包括前往北京靈光寺禮拜佛牙舍利；科技參訪則涵蓋北京航天城、教育技術與資源發展中心，以及人形機器人創新中心，了解中國在太空科技和人工智慧領域的發展。

此行泰王與王后也將參觀北京故宮博物院的「金色友誼，共享輝煌：慶祝泰中建交50週年特展」(Golden Friendship, Shared Brilliance)。泰中雙邊將2025年定為「友誼黃金年」，紀念建交半世紀。

瓦集拉隆功過去曾以王儲身分四度訪華，分別在1987年、1988年、1992年和1998年。最近一次兩國領導人會面是2022年11月，習近平在曼谷大王宮與其會晤，當時習近平形容中泰是「好鄰居、好朋友、好親戚、好夥伴」，強調兩國關係在新時代不斷發展。

瓦集拉隆功則回應表示，對習近平在消除貧困和改善民生方面的成就十分敬佩，期待再次訪問中國，加強兩國合作關係。

核稿：陳韋如

封面來源：網路合圖