泰王訪中提振旅遊信心 泰觀局推「中泰一家親」搶攻中國市場

【看見泰國 VisionThai】泰王和王后11月13日至17日應中國國家主席習近平邀請訪問中國，此次訪問在中國主流媒體和社群平台獲得廣泛正面迴響。泰國觀光局表示，這次訪問顯著提升了中國民眾對泰國旅遊的信心，預計將帶動中國遊客每日入境人數從目前平均1萬人增加至2萬至2.5萬人。

泰國觀光局局長塔帕尼(Thapanee Kiatphaibool)指出，該局在北京、上海、成都、廣州和昆明的五個辦事處回報顯示，王室訪問在媒體報導和民眾反應方面都相當正面，涵蓋國家形象、雙邊關係以及經濟和旅遊期待等層面。她認為這為中國市場復甦提供了重要契機。

泰觀局順勢推出四項市場策略，首先是「中泰一家親」大型宣傳活動，強調中泰兩國不是陌生人而是兄弟的概念，內容包括文化連結、泰國華人社區介紹、源自中國的泰式料理，以及傳統泰國服飾和織品推廣。

第二項策略則聚焦自由行旅客，觀光局與線上旅行社(OTA)合作，專門針對自由行旅客(FIT)提供機票和住宿優惠方案。第三項瞄準2026年新年長假期間，與中國旅行業者合作，在「中泰一家親」活動框架下推廣套裝行程，把握這個重要假期商機。第四項則是開發新的社區和文化旅遊路線，聚焦泰中關係和社區旅遊的套裝行程。

業界分析認為，王室訪問的正面效應，加上當前中日關係的某些爭議，可能促使部分中國遊客改變旅遊目的地選擇，從日本轉向泰國，進一步推動泰國旅遊業復甦。

