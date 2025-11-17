泰王訪中的戰略意涵：外交布局與王權重塑的雙重考量

泰王哇集拉隆功在中泰建交五十週年之際高調訪問中國，並攜新任總理阿努廷同行。東方IC

陳佩修／國立暨南國際大學東南亞學系終身特聘教授、東南亞研究中心主任

近日，泰王哇集拉隆功在中泰建交五十週年之際高調訪問中國，並攜新任總理阿努廷同行，看似只是一場外交儀式慶賀，實則牽動泰國內政與區域政治的多重盤算。特別是在詩麗吉王太后逝世、象徵蒲美蓬國王時代正式終結的敏感時刻，這場出訪具有高度象徵性：這不只是向中國致意，更是泰王向泰國國內展演其憲制地位的外交舞台。

一、王權再定位的關鍵時刻：從蒲美蓬遺緒到哇集拉隆功的可見性政治

泰國現代王權的象徵性重心，長期由拉瑪九世蒲美蓬奠定：道德權威、超然中立、接近「半神」的統合象徵。哇集拉隆功繼位後，雖掌握實權（包括對軍隊、皇家資產局與宮務機構的直接控制），但他的象徵性合法性一直很弱。

詩麗吉王太后逝世，被視為卻克里王朝「蒲美蓬—詩麗吉世代」的結束。哇集拉隆功因此面臨迫切的再定位需求：如何取回象徵與道德權威？如何讓王室重新在國家面前「可見」？以及如何讓王權在當代政治體制中被重新確認？

在此脈絡下，高調出訪成為王權再造的政治舞台。國際政治提供了王權得以超越國內爭議、直接被尊崇的空間；而中國做為願意給予最高禮遇的國家，更成為哇集拉隆功「重塑威望」的最佳選項。特別是蒲美蓬國王從未訪問過中國，哇集拉隆功的外交做法更顯開創性與鑑別度。

二、總理阿努廷同行：憲制秩序的再演示

此次訪中最應受關注的並非泰王偕王后出行，而是總理阿努廷做為政府首長隨行。

泰國總理阿努廷。東方IC

這種安排並非外交慣例，而是一種憲政階序的政治劇場：

（一）王室凌駕政府：透過總理「陪同出訪」，向國內清晰展示：國王是泰國外交的最高象徵，而政府是輔助而非主導者。

（二）削弱政府獨立性、強化王室主導性：在泰國傳統認知中，「王室做為國家象徵」一直被理解為超然，但哇集拉隆功近年的作法已逐步把象徵權力實質化。本次出訪的安排無異於進一步強調：政府的外交政策，在王權之前必須「後置」。

（三）合法性互換：阿努廷剛上台，需要王室背書；王室則需要總理以官方身分協助鞏固其政治核心地位。出訪因此成為「王權—政府」的相互綁定。總理同行不是陪伴，而是某種「順從的再確認」。這是真正的政治訊號：「王室主導國家方向，而政府負責執行。」

三、外交策略：泰國做為自我定位者，而非中國的被動接受者

儘管「中泰一家親」敘事常被視為中國輸出的政治語言，但本次出訪顯示：泰國不是被動接受者，而是策略使用者。泰王以國家元首身分訪中，具有三層戰略計算：

（一）對中國示善，但避免過度綁定。泰國在美中競爭中一向採取「竹子外交」，保持彈性、不正面選邊。以王室出訪彰顯親密，但不等於政策結盟；相反地，它讓泰國把「親中」定位在象徵層次，使政府得以保持實務上的靈活。

（二）在區域秩序中提升自身談判籌碼。泰王訪中之時，正值中國提升對東南亞影響力、並把東協對華協調國從越南換成泰國（2015 年後）的延續期。泰國透過王室外交重新確認自己在中國區域工程中的樞紐地位。

（三）對內穩固王權，對外獲取禮遇。中國一向擅長以儀典和禮遇來滿足外國元首的需求。對哇集拉隆功而言，這是建立國內支持的外部資源。從後殖民角度看，這是一場「互相利用」，但「權力不均衡」的互需關係。

四、對「中泰一家親」的後殖民批判

「中泰一家親」是中國的語言殖民，也是泰國的政治工具。「中泰一家親」的敘事，表面看是中國的柔性權力輸出；但從後殖民視角分析，它更是泰王藉由外部符號強化內部權威的政治資源。

中國是「語言殖民」（linguistic colonization），中國透過家庭隱喻建構區域層級的親屬關係階序：中國是長兄、泰國是溫和且配合的親族，而越南、菲律賓是不聽話的小孩。泰王高度配合此敘事，使泰國在區域政治的角色被語言預先規範。

泰國是「象徵自主」（symbolic agency），泰國也在運用中國的敘事達成自身目的：

以國王出訪向國內宣示王權不可挑戰；以「家人」語言降低與中國合作的政治成本；以王室外交提高自身在東協的相對地位。

後殖民論述提醒我們：被殖民者未必完全被動，而是透過帝國的語言進行策略性自我定位。泰王此次歷史性訪中就是典型案例。

結語：這不是一場慶典，而是一場外交與內政的權力編碼

泰王訪中並非單純慶祝建交五十年，也不是例行性外交，它是一場精密而多層次的政治行動，其戰略意涵包括：鞏固王權在憲制階序中的最高位置、透過攜帶總理隨行展演王室主導内政外交的現實、在中國的區域秩序工程中確保泰國核心地位、利用中國禮遇回向國內威望，以及在美中競爭中保持高度策略彈性。

