泰國國王瓦吉拉隆功將於13日至17日赴中國大陸進行國是訪問，這是中泰建交50年來首次，不僅象徵泰國與北京關係將邁入更緊密階段，除了泰國可望迎來更多的合作紅利，外交效益勢必也將外溢到整個東南亞。

泰王的訪華行程，並未因為王太后國喪推遲，極大部分原因是泰國的經濟走緩，川普的鴨霸讓東協國家認清現實，即便奉行靈活外交，但是多已體會美國的虛偽盟友外衣，泰國首當其衝衝擊不小，除了東協峰會積極參與和中國大陸的經貿3.0進程，泰國國王這次親訪北京，必然能替泰國成就更多的合作紅利，也將會成為東南亞的指標，加深加速向北京傾斜，尋求早日脫離美國魔掌。

日前東協峰會趕在親美的菲律賓接手主席國之前，有志一同促成與中國經貿3.0的實現，顯然受夠了川普的極端壓制與不確定性，川普蹭東協峰會場子，雖然表面上風光，實際上卻只是確定美國吸血各國的含量，川普前腳一走，背景牆就換成中國大陸五星旗，泰王的御駕親征，更具有高度的領旗意義。

東南亞始終是中國大陸市場的後花園，海南島即將實施更便利的封關政策，大陸也宣布將加大廣西對接東協的渠道作用，相較川普耀武揚威的走秀外交，東協國家重視的還是真金白銀的互利互惠，美國如果不改高傲姿態，東南亞與中國大陸的鐵桿關係，恐怕不是輕易可以動搖的。

泰國國王瓦吉拉隆功訪華的外溢效益，必然會快速延伸到整個東協版圖，泰國、新加坡、馬來西亞、印尼等的親中不言而諭，盲目親美的菲律賓即使領航東協，也難撼動整個東南亞期望振興經濟的選擇。

東協國家領袖的北京之行，基本已經走了一輪，這次的泰王深度國是訪問，絕對不只是象徵意義，外溢的經濟效益肯定會讓美國吃驚，尤其東南亞已非西方眼中的殖民地，北京為首的全球南方市場，東協必將扮演極高份量的角色。

全球局勢實質上已然進入G2階段，泰國等東協國家體悟甚早，應付美國壓制也日漸純熟，菲律賓孤掌難鳴，自身條件也無法逆行領航，泰國國王此番北京行程，勢必滿載而歸，也將給鄰國帶來更多示範作用與正能量，海南島封關之後，東協市場如虎添翼，台灣正被美國鯨吞蠶食的優勢，又將面臨嚴峻考驗，再不加入列車，難保不會淪為下一個菲律賓。

泰國國王瓦吉拉隆功此行，值得深入看待的不只是高規格接待，整體地緣政治經濟的外溢效應，可能很快展現南方市場的威力，甚至擴散到印度與紐澳太平洋區域，泰王訪華外溢效應高度正面，台灣要看哪邊？（作者為資深媒體人）