泰王長公主病逝 王位繼承問題陷迷霧

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泰國王室證實，泰王長公主「帕差拉吉蒂雅帕」不幸過世，使得泰國王位繼承問題陷入不確定情況。

泰國王室今（12）日宣布，昏迷超過3年的47歲泰國長公主「帕差拉吉蒂雅帕」不幸逝世，她曾被視為泰國王室最可能接掌王位的成員，但在過世後，泰國的王位繼承問題，又陷入不確定的情況。（葉柏毅報導）

據英國廣播公司（BBC）報導，帕差拉吉蒂雅帕公主，是泰王瓦吉拉隆功7名子女中的長女，1978年12月7日出生，母親為泰王的第一任王妃兼表妹頌莎瓦麗。帕差拉吉蒂雅帕受過法律專業訓練，畢業於美國康乃爾大學，曾經短暫任職於泰國駐聯合國紐約代表團，之後返回泰國，在曼谷及其他地區的檢察機關工作。

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2021年，泰王瓦吉拉隆功任命她為王室私人衛隊參謀長，並授予上將軍階。由於長公主能力出眾，並且深受父親信任，她長期被視為泰國王位繼承問題中的重要人選；但她在2022年12月遛狗時突然昏倒，醫師研判是心臟黴漿菌感染，引發嚴重心律不整所致，自此陷入昏迷，3年多之後，不幸過世。

BBC指出，泰國在1974年修憲後，已經允許女性繼承王位。在泰王的7名子女中，帕差拉吉蒂雅帕長公主，一直被視為最可能的王位繼承人，但如今隨著長公主過世，也使得泰國王位繼承問題，再度陷入迷霧中。由於泰國「冒犯君主罪」法律極為嚴格，相關議題幾乎無法在公開場合或媒體上討論。

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