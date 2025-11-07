泰王首次訪中 學者：展現務實外交不影響台泰交流

（中央社記者李宗憲曼谷7日專電）泰王瓦吉拉隆功11月中旬將訪問中國，慶祝泰中建交50週年。這將是兩國建交以來泰國國王首次正式訪中。學者分析，泰國面對中國崛起，選擇以務實態度深化合作，在非官方層面維持與台灣的文化與經濟交流。

泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）夫婦預計13日至17日訪問中國，此次訪問正值中泰建交50週年之際，泰國外交部指出，瓦吉拉隆功是應中國國家主席習近平邀請赴中訪問，旨在加強兩國現有的友好關係。

訪問期間，泰王和王后將與習近平和其夫人，以及中國國務院總理李強見面。另外，還會參觀重要的文化和宗教場所和創新和教育機構，包括北京航太城、教育科技與資源開發中心，以及北京人形機器人創新中心。

泰王瓦吉拉隆功此次訪問中國，是泰國與中國建交以來，泰國國王首次訪中。學者認為，這不僅象徵泰中建交50週年的重要里程碑，在政治層面上，也凸顯泰國希望深化與中國在經濟和戰略領域合作的決心，但同時也會顧及維持與美國關係的外交平衡。

專研泰中關係的清邁大學（CMU）人文創新綜合中心助理教授洪文發（Sittithep Eaksittipong）接受中央社訪問表示，泰王此次行程將參觀學術和科技機構，顯示泰中兩國將在航空航天工程、教育技術和機器人等領域合作。

面對中美競爭態勢仍在，洪文發分析，泰王此次訪問反映出泰國一貫的務實外交傳統，並避免捲入大國間的衝突。

他說：「雖然訪中可視為強化與北京的關係，但泰國並未因此疏遠華盛頓，而是透過王室的中立與團結形象，維持與兩大強權的友好關係，展現微妙而關鍵的外交平衡。」

泰國先王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）曾在1963年赴台灣訪問4天，當年的元首外交是建立在冷戰結構下，泰國與中華民國同為資本主義陣營，在農業、工程、文化等領域上的交流與觀摩。

洪文發告訴中央社，該次訪問象徵冷戰時期泰國與反共陣營的緊密合作。如今，泰國王室與北京日益密切的接觸，則象徵泰國承認中國崛起以及與中國接觸的必要性。

不過，他也表示，自1970年代中期以來，泰國與大多數需適應新的國際政治環境的東協國家一樣，與台灣保持非正式但友善的經濟和文化聯繫。

洪文發觀察，從1963年先王訪台到2025年泰王訪中，體現了泰國順應國際局勢變化，而有務實的轉變；他並認為，泰國在深化與中國經貿合作的同時，仍會持續維持與台灣的友好往來。（編輯：陳慧萍）1141107