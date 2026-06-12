泰王73歲仍未立儲 具繼承資格王室成員再少一人

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕(Princess Bajrakitiyabha)病逝後，外界再度將目光投向長年敏感的王位繼承問題。現年73歲的泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)至今尚未正式指定繼承人，而帕公主原本是少數具備王位繼承資格的王室成員之一。

根據泰國王室制度，王位傳統上由男性繼承，但1974年修法後已允許女性繼承王位。英國《衛報》報導指出，帕公主不僅擁有正式王室頭銜，也是具備繼承資格的王室成員之一。

廣告 廣告

帕公主長年活躍於司法、外交及軍方體系，曾擔任檢察官、大使及皇家安全指揮部參謀長。由於她在泰國公共事務領域具有高度能見度，因此過去經常被外界列入潛在繼承人討論名單。

目前泰王共有7名子女。其中與第二任妻子所生的4名王子，1990年代後期失去王室身分並長年旅居美國；與第三任妻子所生的提幫功王子(Prince Dipangkorn Rasmijoti)則被部分媒體視為最可能的接班人選。

由於泰國《冒犯君主罪》規定嚴格，王位繼承議題向來鮮少在公開場合討論。根據泰國王室規範，女性自1974年起已具備王位繼承資格，但截至目前，泰王瓦吉拉隆功仍未正式指定接班人。

【看原文連結】

更多自由時報報導

泰王長女帕公主昏迷近4年病逝 享年47歲

喊停攻擊伊朗油港！川普突宣布「偉大協議」將簽署 德黑蘭回應了

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

俄羅斯中將遇刺被炸死 全因兒子這張「炫車照」

