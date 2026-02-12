泰男持槍闖學校挾持人質釀3傷 已遭警方逮捕

泰國南部宋卡府合艾區一所學校11日發生槍擊挾持人質事件，警方已成功逮捕嫌犯並解救所有人質。據警方向路透社透露，這起事件造成至少3人受傷，目前槍手已被制伏，所有被挾持者均已獲釋。

泰國一所學校發生槍擊案，歹徒一度挾持人質。（圖／路透）

宋卡府行政單位透過社群媒體表示，一名18歲男子於11日稍早持槍闖入位於合艾的巴通帕塔尼基里瓦學校（Patongprathankiriwat School）。副警長索本（Wichian Soboon）向路透社證實：「嫌犯已被逮捕。」另一名警方官員則表示，此事件至少造成3人受傷。

警方已制伏歹徒，人質全數平安獲救。（圖／路透）

泰國槍枝暴力事件並非罕見，該國槍枝擁有率相對較高。2022年，泰國東部曾發生一起震驚全國的慘劇，一名前警官持槍和刀具襲擊一所幼兒園，造成36人死亡，其中包括22名兒童。

這起最新的校園槍擊事件再度引發泰國社會對校園安全和槍枝管制的關注。警方尚未公布18歲槍手的作案動機，以及被挾持人質的確切人數和身份。當局也未詳細說明事件發生的具體經過和解救行動的細節。

