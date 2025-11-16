泰男神CP下廚獻家鄉味！陳柏霖、黃宣「辣到噴火」

Mile(左起)、Apo、陳妤、陳柏霖和黃宣來到基督城市區。（圖／出去一下提供）





泰國男神CP Mile與Apo近日登上由陳柏霖與黃宣主持的節目《出去一下WHAT A TRIP》，兩人決定用道地泰式料來慰勞一同冒險的獵人夥伴陳柏霖、YELLOW黃宣和陳妤。除了Mile與Apo的家鄉菜，陳柏霖也接連端出美味的海鮮及野味料理，讓節目瞬間從冒險節目變身美食節目。

Mile和Apo在廚房挽起袖子打算大顯身手，不過Apo先是一陣瞎忙後，竟用削蘋果的方式來削青木瓜皮，讓Mile看了啼笑皆非，寵溺地接手過來。嗜辣的Mile在調味時看到辣椒很開心，但看到陳柏霖、黃宣試吃生辣椒後被辣到噴火，就自動減少了辣椒的份量。Apo則炒了一道打拋豬肉，因為廚房裡沒有泰國羅勒，原本很遺憾覺得少了一味，但憑著其他豐富的香料，仍然做出人人稱讚的美妙滋味。

Mile(右)與Apo是泰國受歡迎的螢幕CP。（圖／出去一下提供）

被問及平常是否會下廚，Mile笑說：「有時候會做，但大概十年前吧。」Apo則帶著謎之自信表示：「平常大家都叫我『阿波師』！」想不到一開始亂削木瓜皮的Apo做起料理居然架式十足，完成打拋豬肉後，又加碼了一道泰式炸蛋，他得意表示這是他老家的家常菜，每天餐桌上都會有。

對料理最拿手的陳柏霖，在冰箱裡找到一袋新鮮的淡菜，於是身為廚房小幫手的黃宣、陳妤就擔綱起刷洗淡菜以及打雜的工作。在備菜同時，陳柏霖又發現冰箱裡有一份鹿肉，從沒料理過鹿肉的他決定用快炒的方式處理，加上孜然調味，完成一道充滿野味的料理。

自從加入《出去一下WHAT A TRIP》，Mile與Apo一路與陳柏霖、黃宣、陳妤相處下來，留下了無數難忘的經歷，Apo難掩熱情地說：「我真的超愛他們！陳柏霖、黃宣和陳妤對我們以及對整個團隊都非常好，他們總是帶著很多正面的能量以及親和力，造就他們成為全球的大明星。他們帶我們融入這個氣氛，讓大家成為了朋友，我們就像在拼圖一樣，每分每秒一起創造出這些難忘的時光。」Mile也認同：「整個過程都太棒了，我根本無法選出哪一刻是最難忘的。」



