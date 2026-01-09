泰男神Gorn來台被人氣嚇到 每天喝爆珍奶狂喊「漂亮姊姊」

Robert（左起）、Anita、Gorn、許紫柔、于常祐、粼粼9日出席《愛的戀習生》媒體茶敘。（原創娛樂提供）

泰國新世代男團PROXIE人氣成員Gorn為主演電影《愛的戀習生》今（9日）來台宣傳，與台灣演員群許紫柔、于常祐、ANITA、ROBERT、 BabyMint成員粼粼久違合體，他直呼再度回到台灣格外親切，「很想念大家，有種一家團圓的感覺，非常開心，當然想念台灣食物」，透露自己這次天天喝珍珠奶茶，並害羞透露，來台拍攝學到最印象深刻的中文是「漂亮姐姐」。

Gorn難忘來台拍攝是在2024年12月，正好此次宣傳也是差不多時間點，「都是末冬入春，天氣涼涼的很舒服」，當時約拍了1個月，期間還曾短暫飛回泰國參加跨年演唱會，結束後立刻再返台拍攝，昨天還先辦了特映會，他謙虛表示「覺得不可思議，沒想到我在台灣有這麼多粉絲，而且大家還會講泰文很厲害，還有粉絲用手機打泰文對告白」，而他所屬團體PROXIE將於下月8日在台舉辦演唱會，他大方說：「希望可以邀請演員們一起來看演唱會。」

Gorn為《愛的戀習生》再度來台。（原創娛樂提供）

Gorn也坦言一開始其實相當緊張，「畢竟在異國、不同文化的環境工作，難免會有害怕和擔心。」不過實際投入拍攝後，他感受到劇組滿滿的溫暖，「大家都很好相處，工作氣氛很輕鬆，而且可以用英文溝通，沒有遇到太大的問題，後來也常一起約出去吃飯，私下也有很多的交流。」年紀最小的ANITA則表示，原本擔心劇組工作人員會很嚴格，實際合作後才發現氣氛輕鬆，大家也很照顧她，私下更和粼粼、許紫柔一起瘋狂自拍，留下不少回憶。

電影中也觸及「網路暴力」議題，Gorn也分享自身看法，認為最重要的是如何看待外界聲音，「不可能滿足所有人的口味，如果看到負面評價，我會反思自己可以怎麼改進，但如果是沒有營養的評論，就選擇不要理會。」粼粼也深有感觸，她透露高中時期準備前往韓國發展前，曾在網路上遭到批評，「我那時候會回覆留言，但後來發現這樣反而讓自己陷入情緒，所以現在覺得不回應，反而是最好的回應」。《愛的戀習生》本月30日在台上映。

